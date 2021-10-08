Üye Girişi
Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı - Son Dakika

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

08.10.2021 22:37

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı 2020 yılında asfaltlanarak yenilenen havalimanı pisti son 1,5 yılda 3.

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

2020 yılında asfaltlanarak yenilenen havalimanı pisti son 1,5 yılda 3. kez bakıma alınarak 1 günlüğüne ulaşıma kapatıldı

TRABZON - Türkiye'nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı pist bakımları nedeniyle 1 gün boyunca hava ulaşımına kapatıldı. 2020 yılında asfaltlanarak yenilenen havalimanı pisti son 1,5 yılda 3. kez bakıma alındı.

Her yıl milyonlarca yolcunun kullandığı Trabzon Havalimanı'nda pist bakımları bitmiyor. 23 Nisan 2020 yılında pist yenileme çalışmaları ile kapatılan ve yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından tekrar hava ulaşımına açılan Trabzon Havalimanı, 5 ay sonra tekrar bakıma alınmıştı. Havalimanı pistindeki aydınlatma sistemi ve kabloların yenilendiği 2 haftalık çalışmanın ardından tekrar uçuşlara açılan Trabzon Havalimanı 20 Ağustos 2021 tarihinde pistte meydana gelen çatlak nedeniyle uçuşlara tekrar kapatıldı. 1 yıl önce yenilenen asfaltta çatlak olması nedeniyle tepkileri üzerine çeken Trabzon Havalimanı bu sefer ise yeniden asfaltta yaşanan çatlaklar ve aydınlatma sistemindeki arızalar nedeniyle 1 gün süre ile bugün uçuşlara kapatıldı.

Trabzon Havalimanı'nda bir yandan çatlak yerlerin olduğu bölümlerde asfalt söküm işlemi gerçekleştirilirken, diğer yandan ise aydınlatma sistemindeki yenilemeler devam ediyor. Onarım çalışmasının devam ettiği Trabzon Havalimanı'nda bugün olması planlanan uçuşlar ise Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor.

Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı
Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı
Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı
Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı

Trabzon Havalimanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Instagram yine çöktü! Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor 21:55 Instagram yine çöktü! Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor 21:21 Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi 19:58 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı 19:33 Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz 18:42 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak 18:07 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu         
22:18
Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü         
21:48
Kadıköy'de 2. gol geldi! Defansın hatası pahalıya patladı Kadıköy'de 2. gol geldi! Defansın hatası pahalıya patladı         
20:18
Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi         
19:54
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 22:44:14. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon Havalimanı'nın pisti yeniden bakıma alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement