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Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor - Son Dakika

Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor

14.10.2021 15:52
Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'ya hafta sonu günlerinde giriş yapan turist sayısının 77 bin olduğunu belirterek, bu sayının hafta içi 50-60 bin civarında olduğunu, Antalya'nın güvenli bir turizm şehri olduğu için tercih edildiğini belirtti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'ya hafta sonu günlerinde giriş yapan turist sayısının 77 bin olduğunu belirterek, bu sayının hafta içi 50-60 bin civarında olduğunu, Antalya'nın güvenli bir turizm şehri olduğu için tercih edildiğini belirtti.

Ziyarette, Vali Ersin Yazıcı ve İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson Türkiye ile İsveç arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Vali Yazıcı, Başkonsolos Ericson'u Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonu olan Antalya'da misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

"İsveçli misafirlerimizi Antalya'ya bekliyoruz"

Pandemi döneminde İsveçli misafir sayılarının düştüğünü belirten Vali Yazıcı; "Pandemiden önce 300 binleri bulan İsveçli misafirimiz vardı. Pandemi döneminde ise normal olarak bir durma yaşanmış. Fakat bu yılda 30 bine yakın İsveçli turist geldi. Halbuki biz bu yıl Avrupa'dan çok yüksek sayıda misafir ağırladık. Ama İsveçliler galiba bu yılda tereddütlüydü" dedi.

İsveç Dışişleri'nin vatandaşlarının başka ülkelere gidilmemesi yönünde tavsiyesi olduğunu ve bu yönde önlemler aldığını belirten Başkonsolos Ericson; "Özellikle bakanlığın tavsiyesi doğrultusunda ne tur şirketleri Türkiye'ye uçuş düzenliyordu ne de orada yapılan sigortaların Türkiye'de geçerliliği oluyordu. Ama 1 Ekim'de bu yasaklar kalktı ve dolayısıyla bundan sonra bir artış görmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bulunmaz bir coğrafyadayız"

Antalya'da turizm sezonunun devam ettiğini ifade eden Vali Yazıcı; "Burada kasım ayının 15'ine kadar denize girilebiliyor. Hatta kuzey ülkelerinin vatandaşları kışın bile giriyor. Çünkü denizimiz soğumuyor. Dışarısı soğusa bile deniz suyu sıcaklığımız yüksek oluyor. Çünkü şunu biliyorum. Ben de İngiltere'de kısa bir süre yaşadım. Bizdeki güneşlenme süresi kuzey ülkelerine oranla çok çok uzun. Güneşin en bol olduğu yerdeyiz. Bulunmaz bir coğrafyadayız" dedi.

Antalya'ya hafta sonu günlerinde giriş yapan turist sayısının 77 bin olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, bu sayının hafta içi 50-60 bin civarında olduğunu, Antalya'nın güvenli bir turizm şehri olduğu için tercih edildiğini vurgulayarak bu kapsamda da İsveçli misafirleri beklediklerini sözlerine ekledi.

"En uygun fiyata en iyi hizmeti sunuyoruz"

Antalya'nın en lüks otelden, pansiyona kadar toplamda 680 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten Vali Yazıcı; "Hizmet sunumunda, otellerimiz ve turizm sektöründeki tüm firmalarımız, dünyanın en üst standartlarında hizmet sunuyor. Müşteri memnuniyetimiz de çok yüksek. En uygun fiyata en kaliteli hizmetini sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'ya gelmek için pek çok sebep olduğunu söyleyen Başkonsolos Ericson; "1 Ekim'den itibaren Türk Hava Yolları uçuşa başladı. Dolayısıyla İsveçli turist sayıları artacaktır. Bizim, sizin görev alanınız içinde yer alan 2 fahri konsolosluğumuz var. Birisi Antalya Fahri Konsolosluğumuz diğeri de Alanya Fahri Konsolosluğumuz. Bu aslında çok alışıldık bir şey değil, iki konsolosluğun olması ama hem geçici hem de kalıcı olarak Antalya'da yaşayan pek çok İsveç vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.

İskandinav ülkelerinin konsolosları Antalya'da bir araya gelecek

İskandinav ülkelerinden İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İzlanda'nın buradaki konsolosluklarının bir araya gelerek yaz başlamadan önce sezon bilgilendirme toplantısı yapılacağını ifade eden Başkonsolos Ericson; "Önümüzdeki sene yapmayı planladığımız seminerde 5 İskandinav ülkesinin konsolosları da gelecek ve burada mahalli idari temsilcileri ile de bir araya gelip tanışmak ve bir sorun ortaya çıktığında nasıl hareket edeceğimizi planlayacağız" dedi. - ANTALYA

Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor
Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor
Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor

Ersin Yazıcı, Antalya, turist, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor - Son Dakika
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