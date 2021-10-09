Türk karavanları Avrupa ve Asya ülkelerinin gözdesi oldu

Türkiye'de üretilen özel tasarım karavanlar Avrupa'nın gözdesi haline geldi. Asya ve Avrupa'dan birçok ülke Türkiye'de üretilen karavanları tercih ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren MNB Karavan tarafından isteğe göre dizayn edilen özel tasarım Tiny House karavanlar görücüye çıktı. Türkiye ve Avrupa'daki birçok ülke bu karavanlardan elde etmek için sıraya girdi. Firma ortaklarından Murat Emir, "Türkiye'de üretilen Tiny House karavanlar yurt dışından örnekler alınarak yapılabiliyordu. Şimdi bu durum tam tersine döndü. Artık biz yurt dışındaki üreticilere örnek olmaya başladık. Kendi ülkemiz için ürettiğimiz ürünler yurt dışından çok talep getirmeye başladı. 20 ila 30 metre arasında isteğe özel Tiny House karavanlarımızı üretiyoruz. Türkiye'de 4 metreden 10 metreye kadar O2 belgeli plakalı ve ruhsatlı olarak üretimlerimizde mevcut. Bunlar özellikle imar izni olmayan yerlerde daha çok tutan ürünlerdir. Yurt dışından, Dubai, Katar ve birçok ülkeden talep almaya başladık. Ülkemizin ve ürünlerimizin tanıtımı açısından bu bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu. - BURSA