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Türk Telekom CEO'su Önal: "Merkeze değil, herkese altyapı götürelim" - Son Dakika

Türk Telekom CEO'su Önal: "Merkeze değil, herkese altyapı götürelim"

07.10.2021 16:33
Türk Telekom CEO'su Önal:

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, altyapı paylaşımı konusuyla ilgili "Merkeze değil herkese altyapı götürelim; sadece karlı değil karlı yerlere de birlikte gidelim ve hep birlikte ülkemizin dijital dönüşümüne var gücümüzle katkı sağlayalım" sözleriyle çağrı yaptı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, altyapı paylaşımı konusuyla ilgili "Merkeze değil herkese altyapı götürelim; sadece karlı değil karlı yerlere de birlikte gidelim ve hep birlikte ülkemizin dijital dönüşümüne var gücümüzle katkı sağlayalım" sözleriyle çağrı yaptı.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 'Haberleşmede Dijital Reform: Dijital Yollar' paneli gerçekleşti. Panele katılan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, açıklamalarda bulundu. " Türkiye'yi fiberleştirmek ve mümkün olduğu kadar çok kişiyi hızlı internet ile buluşturmak için yüksek motivasyonla çalışıyoruz" diyen Önal, "81 ildeki 345 bin km'lik fiber ağımız ve bu yılki yatırımlarımız ile Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonunda yüzde 90'lar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Burada kat edilmesi gereken mesafenin çok büyük bir kısmını Türk Telekom tek başına almış durumda. Bundan sonra da öncelikli yatırımlarımız kabine kadar erişimin binaya/eve kadar erişime dönüştürülmesi olacak. Diğer bir deyişle, fiberi 200-250 metre öteye, binalara ve evlerin içine taşıyacağız. Bu seviyeye gelmiş fiber altyapı için bir ortak altyapı şirketinin kurulması ve bu teşebbüse yüklenecek sorumluluk, ilave fiberleşme için bizlere anlamlı gelmiyor.

Türk Telekom olarak, mevcut altyapıların etkin kullanımını desteklemek ve mükerrer yatırımların önüne geçerek ülkemizin kaynaklarının boşa harcanmaması için yöntemler geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda, Türk Telekom'un yaygın fiber ağından milletimizin daha fazla yararlanılabilmesini sağlayabilmek amacıyla toptan seviyede işletmecilere sunduğumuz erişim ürünleri fiyatlarında çok önemli seviyelere varan indirimler sunmak için BTK'ya başvurduk ve başvurumuz kurum tarafından yakın bir süre önce onaylandı. Bu vesileyle BTK Başkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza ve emeği geçen yöneticilerimize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Kamuoyu yanlış yönlendiriliyor"

Son günlerde alt yapı paylaşımı konusunun bazı işletmeciler tarafından çokça gündeme getirilip kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ve şirketin haksız ithamlara maruz bırakıldığını söyleyen Önal, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, tesis paylaşımı talepleri mevzuata uygun şekilde hayata geçirilmektedir. Şirket olarak, devletimizin koyduğu stratejik hedefle uyumlu şekilde mükerrer yatırımlar yapmak yerine altyapısı yetersiz veya eksik olan yerlere fiber altyapının ulaştırılması için var gücümüzle çalışmaktayız.

Tesis paylaşımından şikayet eden bazı sektör oyuncularının son 3 ayda kilometrelerce kazıyı nasıl yaptığını gerçekten merak ediyorum. Hem de bu kazıları, öyle altyapısı olmayan yerlere de değil, bizim fiber altyapımızın olduğu İstanbul'un göbeği diyeceğimiz Bağdat Caddesi, Etiler, Caddebostan gibi özel lokasyonlara ve pek çok ilin ( Sivas, Edirne, Kayseri, Afyon) merkezine ve kesinlikle tesis paylaşımı talebinde bulunmadan yapmaktalar. Yani burada şunu açıkça görmemiz lazım: Tesis paylaşımı yapılmıyor deyip; mevzuatlara aykırı şekilde kilometrelerce kazıyı, zaten fiber altyapının gittiği yerlere yapmanın daha fazla kar etme düşüncesi dışında başka bir izahını bulamıyorum. Gelin birlikte yapalım dediğimiz zaman "sizin altyapınız devlete kalacak" deyip yanaşmıyorlar. Bu durumun da düzeltilmesi gerekiyor; TT altyapısında yatırım yaptığımız her kuruş günün sonunda devletin ve toplumun faydası için kullanılacakken bu işletmecilerin yaptığı yatırımın yanına kar kalması, kabul edilebilir bir durum değil" diye konuştu.

Önal, "Özetle bu söylemlerin, ülkemizin fiber altyapısını yaygınlaştırmaya hizmet etmediği gibi, Şirketimizin ve nihayetinde devletimizin altyapısını değersizleştirmeye yönelik kasıtlı söylemler olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde haksız ve hukuka aykırı uygulamaların benimsenmesi, kamu hizmetini esas alan Şirketimiz için, İmtiyaz Sözleşmesiyle korunan haklarımızı da zedeler mahiyettedir.

Bugün buradan çağrımı tekrarlıyorum; merkeze değil herkese altyapı götürelim; sadece karlı değil karlı yerlere de birlikte gidelim ve hep birlikte ülkemizin dijital dönüşümüne var gücümüzle katkı sağlayalım. Bizim kararımız net; diğer işletmeciler bu çağrımıza cevap verseler de vermeseler de, biz Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda var gücümüzle bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türk Telekom CEO'su Önal: Merkeze değil, herkese altyapı götürelim

Türk Telekom, Ümit Önal, Reform, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom CEO'su Önal: 'Merkeze değil, herkese altyapı götürelim' - Son Dakika Ekonomi


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