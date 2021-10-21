Üye Girişi
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan ortak bildiri - Son Dakika

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan ortak bildiri

21.10.2021 14:56
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan ortak bildiri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında ortak bildiri yayımlandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında ortak bildiri yayımlandı.

Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrika Birligˆi Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dıs¸ Ticaret Bakanı Jean Lucien Bussa Tongba'nın katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşmaların ardından dağıtılan forumun ortak bildirisinde, 45 Afrika ülkesinden katılım olan foruma, Türkiye ve Afrika'dan özel sektör temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Kalkınma ve ekonomik entegrasyon için Türkiye ile Afrika arasındaki kalıcı ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla ortak bildiride, şunlar kaydedildi:

"Forum, Afrika Birliği'nin 2063 gündemine ve Afrika ülkelerinin kapsayıcı büyümesine ve sürdürülebilir kalkınmasına odaklanan Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne desteğini ifade etmiştir. Forum, Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki önemli rolünü kabul etmiştir. Forum, Türkiye'nin Afrika'da barışı, istikrarı ve altyapı gelişimini teşvik etme çabalarını ve katkısını takdir etmiştir. Forum, organizatörlere mevcut ortak diyalog platformunu güçlendirmeye devam etmelerini, Afrika-Türkiye geleneksel dostluğunu pekiştirmelerini, karşılıklı stratejik iş birliğini derinleştirmelerini ve Türkiye ile Afrika arasındaki somut iş birliği mekanizmasını geliştirmelerini tavsiye etmiştir.

Türkiye, son 10 yılda istikrarlı büyümesi ve bölgesinde önemli bir ekonomik güç olmasıyla dikkat çekici bir performans gösterdiğini de dikkate alarak, Afrika Birliği üye devletleri ile iş birliğini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla Afrikalı muhatapları ile ele aldığı farklı alanlardaki kalkınma deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Forum, Türkiye-Afrika ortaklığı kapsamında altyapı iş birliğine öncelik verme ve Gündem 2063 ve onun önemli projeleri çerçevesinde sağlık, enerji ve diğer altyapı geliştirme alanlarında iş birliğini güçlendirme konusundaki tutumunu yinelemiştir. Bu bağlamda forum, özel sektörün Afrika ülkelerindeki altyapı projelerine desteğinin önemini vurgulamıştır."

Afrika ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikinin artırılması ihtiyacı da vurgulandı

Ortak bildiriye göre, forum, özel sektörü öncelikli alanlar olarak teknoloji, turizm, tarım, elektrik üretimi, iletim ve dağıtım tesisleri ve hizmetleri, havacılık, denizcilik, eğitim, sağlık ve net sıfır karbon emisyon alanlarına yatırım yapmaya teşvik etti.

Forum, Afrika içi ticareti artırmanın ve Afrika'nın küresel ticaretteki payını artırmanın bir yolu olarak bölgesel tarımsal işleme ve üretim merkezlerinin kurulması yoluyla Afrika'nın tarımsal işleme ve üretim kapasitelerini geliştirmek için Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

Afrika Birliği'nin Afrika'nın ekonomik entegrasyonunu teşvik etmedeki, özellikle de Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AFCFTA) 1 Ocak 2021'de operasyonel hale gelmesindeki önemli rolünü teyit eden forum, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için daha fazla fırsat yaratacağını ve her iki tarafın da karşılıklı yararları için kullanılabilecek küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımları çekme fırsatları sunmakta olduğunu kaydetti.

Ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Forum, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında kadınların ve gençlerin önemli rolünün altını çizmiş ve kadınlara ve gençlere, Türkiye ve Afrika'nın da ticari ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında aktif rol almalarını sağlamak için elverişli bir ortam sağlanmasına olan bağlılığını ifade etmiştir. Forum, ortaklığın faydaları konusunda düzenli halkla iletişim ve farkındalık artırma çabalarının rolünün altını çizmiştir. Forum ayrıca, Afrika ülkelerine Kovid-19 aşılarının tedarikinin artırılması ihtiyacını da vurgulamıştır. Forum, karşılıklı yararlı sonuçların elde edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve ortaklığı pekiştirmek için bir sonraki Afrika-Türkiye Ekonomi ve İş Forumu'nu 2023'te düzenleme hususunda mutabık kalmıştır."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan ortak bildiri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar 14:44 Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin 14:42 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi 14:38 Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? 13:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? Diyanet'in 12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
14:44 Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar
14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok
14:41 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin
14:40 Sonunda bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotu gözaltına alındı, büyükelçi devreye girdi
14:12 İmamoğlu, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin, yüksek kotalı internet talebinde topu bakanlığa attı: Bakanlık onay versin halledeyim
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü
14:08 Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi
14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
13:29 İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı
Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar? Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar?         
14:54
Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok         
14:43
Sonunda bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotu gözaltına alındı, büyükelçi devreye girdi Sonunda bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotu gözaltına alındı, büyükelçi devreye girdi         
14:41
"Şakkadak satarım" videosu viral olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek         
14:29
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi         
11:23
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 15:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan ortak bildiri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement