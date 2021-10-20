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Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvan çiftliği Aksaray'a kurulacak - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvan çiftliği Aksaray'a kurulacak

20.10.2021 17:43
Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvan çiftliği Aksaray'a kurulacak

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil ilçesine 200 milyon liralık yatırımla 25 bin küçükbaş hayvanın yetiştirileceği tesisin kurulacağını duyurdu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil ilçesine 200 milyon liralık yatırımla 25 bin küçükbaş hayvanın yetiştirileceği tesisin kurulacağını duyurdu.

Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen proje ruhsatlandırma toplantısının ardından, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük küçükbaş hayvan yetiştirme tesisini Eskil ilçesine kuracaklarını söyledi.

Aksaray için çok önemli bir projeye imza attıklarını anlatan Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje bittiğinde maliyeti yaklaşık 200 milyon lirayı bulacak, 100 kişiyi de istihdam edeceğiz. Proje kapsamında 25 bin küçükbaş hayvan yetiştirilecek. Küçükbaş hayvancılık alanında tek kalemde yapılmış en büyük yatırımlardan biri. Bu yatırım, Aksaray'da küçükbaş hayvancılık noktasında bir çığır açacak. İç piyasa ve çevre şehirlerdeki küçükbaş hayvancılığı da hareketlenecek. Projede 72 ağıl, 6 sağım evi, 29 yem deposuyla birlikte idare binaları olacak. 96 dönüm üzerine tesisimiz kurulacak. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun."

Koyuncu Grup Otomotiv ve Hayvancılık Grup Başkanı Kerim Oflaz ise Türkiye'nin en büyüğü olacak çiftliği, Eskil ilçesine kuracaklarını belirtti.

Proje bittiğinde 12 bini sağılabilir toplam 25 bin küçükbaşa ulaşacaklarını aktaran Oflaz, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk de yürütülen proje için koyunları iç piyasadan toplama şartı getirdiklerini, böylelikle her şeyin yerli ve milli olacağını vurguladı.

Hamza Aydoğdu, İstihdam, Türkiye, Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvan çiftliği Aksaray'a kurulacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük küçükbaş hayvan çiftliği Aksaray'a kurulacak - Son Dakika
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