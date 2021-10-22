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Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha - Son Dakika

Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha

22.10.2021 22:48

Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha Bursa Uludağ Üniversitesi ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında faaliyet gösteren Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri firması arasında protokol imzalandı.

Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında faaliyet gösteren Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri firması arasında protokol imzalandı.

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen protokol sayesinde ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkanlarının ortak kullanılması, ihtiyaç duyulan eğitim araçlarının karşılanması planlanıyor. Protokol BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam arasında imzalandı. Törende Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Elif Moğol, akademisyenler ve firma temsilcileri de hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Kılavuz, göreve gelmelerinin ardından öğrenci dostu, akademik başarıyı kovalayan ve topluma hizmet eden bir üniversite modeli oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Yetiştirdikleri vasıflı insan kaynağı ile ürettikleri bilimsel ve teknolojik verileri toplumun hizmetine sunduklarını aktaran Kılavuz, "Önem verdiğimiz bu hizmetlerimiz sayesinde içinde bulunduğumuz şehrin ortak aklı olarak yapılması gereken her şeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Üniversite-Sanayi işbirliğine ağırlık verdiğimiz için bu yönümüzle ön plana çıkıyoruz. Fakat toplumun her kesiminden gelen işbirliği taleplerini değerlendiriyor ve karşılamaya gayret ediyoruz. Bunu da Bursa'mıza, ülkemize ve insanımıza karşı bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

İmzalanacak protokolün de toplum yararına yapılan işbirliği çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kılavuz, "İşbirliğimizi bu şekilde bir ön protokole bağladık. Akabinde de yapılacak bilimsel çalışmalardan üretilecek sonuçların, sizler aracılığıyla topluma yansıtılması noktasında bir gayrete girmiş oluyoruz. Bizimle böyle bir işbirliği anlayışına sahip olduğunuz ve başladığınız için, sizlere ve firmanıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bu işbirliğinin doğuracağı sonuçların da sizler, bizler, şehrimiz, ülkemiz ve insanoğlu için iyilikler getirmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Aymnet Bitkisel ve Temizlik Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam ise yaklaşık 10 yıldır Türkiye adına çok önemli projelere imza attıklarını vurguladı. Farklı üniversitelerle de çalışmalar yürüttüklerini açıklayan İlhan Sağlam, "Toplum yararına faaliyet gösteren tüm üst düzey kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapıyoruz. Bize yıllardır bu işin membaının Avrupa, Amerika, Uzak Doğu veya Rusya olduğu söyleniyordu. Anadolu'daki tıbbi çözümleri unutturmaya çalışıyorlar. Bereketli topraklarımızda her türlü tıbbi ve aromatik bitki yetişiyor. Çok değerli bilim insanlarının yetiştiğini de gördük. Bu bilim insanlarımızın son derece kıymetli çalışmalara imza attıklarını da biliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız önemli projeler ile başarılara ulaştık ve dünyanın da dikkatini çektik. Ancak bundan sonra ülkemizi ve şehrimizi dünya genelinde hak ettiği yere ulaştırmak istiyoruz. Üniversitemizle birlikte geliştireceğimiz özellikle nano teknolojik ürünlerle çıtayı daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bu bizim için de çok önemli bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından taraflar işbirliği protokolüne imza attı.

Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha
Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha
Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha
Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha

Araştırma Geliştirme, Uludağ Üniversitesi, Üniversite, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite-sanayi iş birliğine bir imza daha - Son Dakika Ekonomi


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