Üye Girişi
Yapay zeka teknolojisine kadın eli değecek - Son Dakika

Yapay zeka teknolojisine kadın eli değecek

06.10.2021 13:55
Yapay zeka teknolojisine kadın eli değecek

Teknolojide Kadın Derneği, kadınların yapay zeka üretiminde rolünü artırmak ve teknolojinin üretim tarafında kadınların yer almasını teşvik etmek amacıyla özel bir program başlattı.

Teknolojide Kadın Derneği, kadınların yapay zeka üretiminde rolünü artırmak ve teknolojinin üretim tarafında kadınların yer almasını teşvik etmek amacıyla özel bir program başlattı.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) yapay zeka üretiminde kadınların rolünü artırmak amacıyla Türkiye'nin önde gelen markalarıyla birlikte kadınlara özel bir eğitim programı başlattı. Proje kapsamında Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektörel İş Birliği Komitesi Başkanı Meltem Bakiler Şahin bir basın toplantısı düzenledi. Program kapsamında 30 kadın yönetici ve 32 üniversite mezunu genç kadına 4 ay boyunca, dünyanın önde gelen online eğitim kuruluşlarından Udacity ile birlikte oluşturulan yapay zeka eğitimleri verilecek. Bin 500'den fazla mentor ve alan uzmanının yer alacağı proje sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan 'Nanodegree Sertifikası' verilecek.

"Yapay zeka ekonomisi büyük potansiyel barındırıyor"

Yapay zekanın hem iş dünyasında hem de yaşamın farklı alanlarında yoğun biçimde kullanıldığına dikkat çeken Öney, "Yapay zeka ekonomisi önümüzdeki dönemde büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, yapay zeka ekonomisinin boyutunun, 2030 yılına kadar 15,7 trilyon doları bulacağını öngörüyor. Aynı zamanda 2030'a kadar yapay zeka teknolojisi ile yerel ekonomilerde yüzde 26 oranında büyüme bekleniyor" dedi.

"Yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısının yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor"

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda yapay zeka alanında yol haritası niteliğindeki stratejisini açıkladığını hatırlatan Öney, "2025'te yapay zeka teknolojilerinin milli hasılaya katkısının yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedefleriyle de uyum içerisinde bir proje. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte gençlerin robotik süreç otomasyon, Python yazılım dili gibi güncel programlama dillerini öğrenmelerinin önemi dahada artacak. Yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri analitiğiyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların pazarlama, satış ve iletişim departmanlarının bu alanda yeterli teknik bilgiye sahip olmaları şart. Artık işimiz ne olursa olsun hepimiz teknolojiyi bilmek, anlamak ve en önemlisi kullanabilmek zorunluluğundayız" ifadelerini kullandı.

"Hem dünyada hem de Türkiye'de bir ilk"

Öney, önde gelen teknoloji şirketleriyle ortaklıklar kurarak bin 500'den fazla alanda uzmanlık ve mentor desteği veren Udacity'nin dünyada ilk kez bir sivil toplum kuruluşuyla böyle bir projeye imza attığını belirten Öney, "Türkiye'de de ilk defa yapay zeka alanında kadınlara böyle bir eğitim programı açmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörel İş Birliği ve Yetenek Yönetimi Komitesi ile bilim ve teknolojinin üretiminde uzman insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarımıza teknoloji üretiminde sayıca az ve motivasyon olarak düşük olan kadın sayısını artırmak için devam ediyoruz. Çeşitliliğin artışıyla birlikte ülkemizin yapay zeka alanında rekabetçi bir pozisyona ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız 21'inci yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek insanlar yetiştirmek"

Bilim ve teknoloji alanında hizmet verirken 21'inci yüzyılın çalışanlarını yetiştirmek için insana bu alanda yatırım yaptıklarını belirten Öney, "Dünya Ekonomik Forumu'nun da vurguladığı gibi yakın gelecekte 1 milyar insanın ihtiyacı olacak yetenekleri geliştirmek için, başlatacakları programla teknoloji sektöründe uzman, yetkin insan çeşitliğini artırmayı, bu alanda sayıca az olan kadınları motive ederek güçlendirmeyi, özellikle gençleri bu alanda yetiştirmeyi ve istihdama katmayı hedeflediklerini" söyledi.

"Genç kadınlarımıza güçlü bir kariyer fırsatı sunmak istiyoruz"

ise Türkiye'de böyle bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyen Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektörel İş Birliği Komitesi Başkanı Meltem Bakiler Şahin, "Teknoloji alanında hizmet veren kadınların büyük bir etki oluşturacağına inanıyoruz. Bu inançla kadınlara, kendilerini geliştirebilmeleri adına bu tür fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Projemize destek veren Türkiye'nin önde gelen birçok firması, vereceğimiz eğitimler sayesinde hem çalışanlarına yatırım yapıyor hem de genç kadınların profesyonel anlamda güçlenmelerine arka çıkıyorlar. Genç kadınlarımız bu program sayesinde istihdama katılırken, kurum çalışanları da alacakları eğitimle bir üst noktaya çıkarak teknoloji anlamında daha güçlü bir kariyere sahip olacaklar" dedi. - İSTANBUL

Yapay Zeka, Üniversite, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yapay zeka teknolojisine kadın eli değecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim 14:03 Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi 13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir 13:49 İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir
4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi 13:44 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu 13:36 World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak 13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var 12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Son Dakika Haberleri
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
14:02 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar
13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi
13:49 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski
13:49 İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir
13:47 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu
13:34 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu rüzgarı! Uğurcan Çakır yerinden kıpırdayamadı
13:29 Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak
13:26 1950-2020 yılları arasında Kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı
13:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi         
14:06
Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar         
14:03
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında izletti! İşte Akşener'in tarihi 28 Şubat konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında izletti! İşte Akşener'in tarihi 28 Şubat konuşması         
13:37
Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak         
13:30
"Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi         
12:58
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 14:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yapay zeka teknolojisine kadın eli değecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement