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Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (7)

16.10.2021 11:10
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em. İki.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1119823,20
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1085123,16
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1164433,01
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0783962,70
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0636332,70
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0721124,93
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0106692,13
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,025221,48
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0211781,41
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010971,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0602834,86
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0589183,60
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0106642,06
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0321771,90
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0103061,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0930072,75
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1402782,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1657582,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2275822,43
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0411532,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0103695,48
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0728832,65
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0513002,61
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0349362,59
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0169721,88
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0185515,25
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0552485,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0572955,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0554305,15
NN Hay. Em. Altın EYF0,0344075,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

VEM Para Piyasası EYF0,0771710,34
ZEM Para Piyasası EYF0,0312200,34
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0800540,34
HEM Para Piyasası EYF0,0281480,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0764840,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,047394-0,82
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,080028-0,66
VEM Borçlanma Araçları EYF0,027839-0,65
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,021445-0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,077666-0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067131-1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018020-2,29
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019251-1,41
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018899-1,40
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020024-1,35
VEM Katkı EYF0,019106-1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, Tragger, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (7) - Son Dakika Ekonomi


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