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YÖREX'te Samsun rüzgarı - Son Dakika

YÖREX'te Samsun rüzgarı

20.10.2021 16:05
YÖREX'te Samsun rüzgarı

Antalya'da "Sizin oraların nesi meşhur" sloganı ile düzenlenen YÖREX Fuarı'nda adeta Samsun rüzgarı esti.

Antalya'da "Sizin oraların nesi meşhur" sloganı ile düzenlenen YÖREX Fuarı'nda adeta Samsun rüzgarı esti. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) önderliğinde oda ve borsaların destekleriyle açılan dev Samsun standında sergilenen yöresel ürünler katılımcıların ilgi odağı oldu.

Yok olmaya başlayan yöresel ürünlerin yeniden üretimi ve tanıtımı, coğrafi işaretli ürünlerde farkındalık oluşturmak, yerelden ve yerinden üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı amaçlayan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) pandemi nedeniyle bir yıl aradan sonra Antalya'da tekrar kapılarını ziyaretçilere açtı. Anadolu'dan gelen binlerce ürünün ziyaretçilerle buluştuğu Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, TOBB'un desteğiyle bu yıl 11'inci kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı'nda adeta Samsun rüzgarı esti.

Samsun standına yoğun ilgi

Antalya'da ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganı ile gerçekleşen YÖREX Fuarı'nın açılışı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapıldı. Fuara bu yıl 81 ilden 114 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansının yanı sıra valilikler, belediyeler, 85 kooperatifi, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 655 katılımcı yer aldı. Fuarda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın önderliğinde oda ve borsaların destekleriyle açılan dev Samsun standı, katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Fuara, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın yanı sıra Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, ilçe oda ve borsa başkanları ile birlikte bazı kamu kurum ve kuruluşların da müdürleri katıldı. Samsun TSO Yönetimi, oda-borsa başkanları, büyük ilginin olduğu Samsun standına gelen ziyaretçilerle yakından ilgilendi.

Yöresel ürünler ziyaretçilerle buluştu

Fuara adeta damga vuran Samsun standına büyük ilgi gösterenlerin başında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, diğer illerden gelen belediye başkanları, oda ve borsa başkanları da geldi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindekilere Samsun ürünleri hediye etti. Hisarcıklıoğlu, bir süre oda ve borsa başkanları ile sohbet etti. Samsun standında sergilenen Çarşamba yöresinin kıvratması ve kuru çay simidi, Bafra'nın nokulu, kaymaklı lokumu, pidesi, pirinci, Terme'nin pirinci ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Stantta pişirilen Samsun simidi ile Bafra pirinç pilavı ve pidesi fuara gelen ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Ürünlerden tatmak isteyen katılımcılar Samsun standı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Bu yılki stantta ayrıca, Samsun Valiliği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de katılarak destek verdi. Konuklara ayrıca, Samsun ürünleri ve tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

Büyük fırsat

YÖREX'in pozitif etkisiyle, yöresel ürünlerin daha fazla sahip çıkılmasına ve tanıtılmasına fırsat sağladığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu bağlamda düzenlenen YÖREX Fuarı'nı oldukça anlamlı buluyorum. Türk kültürü çok derin, çok köklü bir kültüre sahip. Ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. YÖREX, 11 yıldır bu amaca hizmet ediyor. Biz de Samsun olarak tüm oda ve borsalarımızla tam katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Samsunumuzun geçmişten gelen ürünleri tüm dünyanın tanıması gereken lezzetler. Ancak, tüm bu değerlerimizi koruma altına almamız ve ekonomik değer elde edecek şekilde dünya pazarlarına sunmamız gerek. Oda ve borsalar olarak bunun gayreti içindeyiz. Çünkü ürünlerimizin doğru tanıtımı istihdam ve refah demek, turizmin gelişmesi demek" dedi. - SAMSUN

YÖREX'te Samsun rüzgarı
YÖREX'te Samsun rüzgarı
YÖREX'te Samsun rüzgarı
YÖREX'te Samsun rüzgarı
YÖREX'te Samsun rüzgarı
YÖREX'te Samsun rüzgarı

Salih Zeki Murzioğlu, Antalya, Samsun, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YÖREX'te Samsun rüzgarı - Son Dakika Ekonomi


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