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YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Aydın standı büyük ilgi gördü - Son Dakika

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Aydın standı büyük ilgi gördü

20.10.2021 13:47
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Aydın standı büyük ilgi gördü

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteklediği, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteklediği, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla 11.kez gerçekleşen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Aydın'ın Yöresel ürünleri ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Yöresel ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve ticarileşme süreçlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen, YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı 20 Ekim 2021 tarihinde kapılarını 11. kez ziyaretçilerine açtı. Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinin kendine özgü ürünlerinin tanıtıldığı, marka değerinin artması, ürünlerin pazarlanması, ulusal ve uluslararası ölçekte bilinirliğini arttırmada büyük rol oynayan YÖREX'te Aydın Ticaret Borsası, Aydın ili oda ve borsaları ile birlikte ortak stant alanında Aydın ili ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu'na 'Aydın Kestanesi ve Aydın İnciri' takdim edildi

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılış töreninin ardından Adalet Eski Bakanı TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, oda ve borsa başkanları Aydın Ticaret Borsası'nın standını ziyaret etti. Adalet Eski Bakanı TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ve beraberindeki heyeti Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Mustafa Akdam ve Mehmet Ali Avcu ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Adalet Eski Bakanı TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Cemil Çiçek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyete Avrupa Birliği coğrafi işareti alınan Aydın Kestanesi, Aydın İnciri ve coğrafi işaret tescilleri alınmış olan Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Çam Fıstığı, takdim edildi.

Aydın'ın yöresel ürünlerine yoğun ilgi

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın ili oda ve borsalarının ortak yer aldığı stantta Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin 4.coğrafi işaretli ürünü olarak tescil edilen Aydın Kestanesi, AB Tescilli Aydın İnciri, coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, pamuk, mısır ve zeytinyağlı sabun gibi Aydın'a özgü ürünlerin tanıtımı yapıldı. Aydın Kestanesinden üretilen Kestane Şekeri, Aydın İncirinden üretilen İncir Reçeli fuarda ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Stand alanında ziyaretçilere, Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak Aydın Memecik Zeytinyağının ayırt edici özellikleri hakkında bilgiler verildi.

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, "Ülkemizin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına tüm yöresel ürünlerin tanıtıldığı YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, yöresel zenginliklerimizi buluşturmada önemli bir organizasyondur. Aydın Ticaret Borsası tarafından fuar alanına kurulan ilimize özgü tarım ürünlerimizin tanıtıldığı standımızda 81 ilden gelen ziyaretçilerimizi yöresel ürünlerimiz ile tanıştırarak ilimizin ve tarım ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. YÖREX, yöresel ürünlerimizin markalaşmasına ve marka değerinin artmasına büyük katkı sağlamaktadır. Gerçekleşen fuar ile ilimizin markalaşan ve markalaşma niteliğine sahip tarımsal ürünlerini, en önemli markalarını YÖREX ziyaretçilerine tanıtma imkanına eriştik. Bu hususta YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı organizasyonuna ev sahipliği yapan Antalya Ticaret Borsası'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Aydın standı büyük ilgi gördü

Antalya, Türkiye, Adalet, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Aydın standı büyük ilgi gördü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Aydın standı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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