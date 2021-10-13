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Zeytin hasadının ilk adımları - Son Dakika

Zeytin hasadının ilk adımları

13.10.2021 14:04
Zeytin hasadının ilk adımları

Zeytin hasadının ilk adımları Bodrum'da atıldı.

Zeytin hasadının ilk adımları Bodrum'da atıldı. Zeytinyağı üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye'de böylelikle sezonun ilk zeytin serüveni de başlamış oldu.

Son yıllarda Türkiye'de zeytin ağacı varlığında da önemli artışlar yaşandı. Gen kaynakları açısından zengin yaklaşık 180 milyon zeytin ağacı olan ülkemiz; zeytinyağı üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, zeytin gen kaynakları açısından zengin olan Türkiye'de zeytin ve zeytinciliği yaşatmak, yerli, sürdürülebilir ve doğal üretime destek olmak amacıyla Sözen Organizasyon'un katkılarıyla artık bir gelenek haline gelen Sea Garden Hasat Günleri'ni bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdi.

Yaklaşık 280 kök zeytin ağacının hasadını da yapan konuşmacı ve misafirler özel bir deneyim yaşadı. Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, Executive Şef Orhan Demirok ve otel yönetim ekibinin gerçekleştirdiği etkinlik, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hijyen kuralları ve sınırlı sayıda misafirin katılımıyla gerçekleştirildi. Kerem Demirkol, "Tesisimizde kendi zeytinliğimizden soğuk sıkım usulü ile elde ettiğimiz altın madalya ödüllü zeytinyağımız mevcut. Türkiye'nin zeytin ve zeytincilik piyasasına bölgemizin bize sunduğu ayrıcalıkla katkı sağladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağının işlenme süreçlerini ülkenin en iyi zeytinyağı üreticilerinin ağzından dinleyen katılımcılar, zeytin, zeytinyağı tadımı, zeytin hasadı ve çekiçge zeytin yapımı atölyelerinde bilgilendirici ve eğlendirici deneyimler yaşadı.

Tesis bahçesinden menüye

Misafirler zeytin, zeytinyağı tadımı, zeytin hasadı ve çekiçge zeytin yapımı workshop'larında bilgilendirici ve eğlendirici deneyimler yaşadı. Bu sene 3. kez gerçekleşen "Sea Garden Hasat Günleri", gelecek yıllarda da bölgede yerel üretimi desteklemeye devam edecek. Sürdürülebilirlik ilkesini doğa için benimseyen Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da Ege'nin bereketli topraklarında yetişen doğal ürünler mutfaktan sofralara taşınıyor. Ayrıca tesiste yapılan yemeklerin çoğunda serada yerli tohum kullanılarak yetiştirilen organik ürünler kullanılıyor. Tesisteki bitkiler budandıktan sonra bekletilerek gübre ve organik malzeme olarak bahçede kullanılıyor. - MUĞLA

Zeytin hasadının ilk adımları
Zeytin hasadının ilk adımları
Zeytin hasadının ilk adımları
Zeytin hasadının ilk adımları

Zeytinyağı, Türkiye, Bodrum, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin hasadının ilk adımları - Son Dakika Ekonomi


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