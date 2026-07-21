Kayseri\'de Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi yoğun katılımla gerçekleşti

İhlas Medya Grubu bünyesindeki Türkiye'de İş Dünyası Dergisi tarafından düzenlenen Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın moderatörlüğünde bir otelde düzenlenen zirveye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Müdürü Yunus Emre Şeker, Mobilyacılar Odası ve Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, İhlas Medya Grup Başkan Yardımcısı Tuba Gençay, Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat iş dünyasının temsilcileri ve davetliler katıldı.

"Kayseri'de çok önemli bir kadın girişimci potansiyeli var"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Ekonomiye Yön Verenler Toplantıları Anadolu'nun değişik kentlerinde gerçekleştirdiğimiz bir beyin fırtınası toplantısı. Burada ki amaç, fikir ve önerilerimizi, projelerimizi paylaşmak, buradan yeni projeler ve fikirler çıkararak ayrılmaktır. Bugüne kadar değişik Anadolu kentlerinde yaptığımız toplantılarda bunun olumlu işaretlerini aldık. Kayseri'de daha da olumlu işaretlerini alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız bu tür çalışmalara çok destek veren isimler. Her ikisine ve zirvemize katılanlara teşekkür ediyorum. Kayseri'de çok önemli bir kadın girişimci potansiyeli var. Kayseri'nin başka potansiyelleri de var. Herkesin konuştuğu ve görüşlerini ifade ettiği bir toplantı olsun istiyoruz. Daha sonrasında da yeni işbirliklerinin ve hamlelerin çıkmasını istiyoruz. Biz de kamuoyuna taşıma noktasında başarı hikayelerini anlatmaktan çok keyif alıyoruz. İhlas Medya Grubu da başarı hikayelerini anlatmaktan çok keyif alıyor. Çünkü başarı hikayelerini gelecekte çocuklarımızın daha zengin ve müreffeh bir ülkede yaşaması anlamına geliyor" dedi.

"Toplantılar çok faydalı geçiyor"

Zirvenin ana sponsoru Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat, toplantıların çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi toplantısı Anadolu'da birçok ilde yapılıyor. Bunların birkaçına katıldık. İşte Mardin'de bulunduk, Antep'te bulunduk. Bugün de Kayseri'deyiz. Toplantılar çok faydalı geçiyor. O bölgedeki iş insanlarıyla ekonomiyle ilgili görüşmeler yapıyoruz. Sigortacılığın ekonomiye etkilerini değerli iş insanlarımızla görüşerek değerlendirmeler yapıyoruz. Kayseri ülkemiz için çok önemli bir şehir. Lokomotif bir şehir. Kayseri denince akla sadece şehir gelmiyor. Üretim, ihracat, sanayi ve en önemlisi Kayseri'ye özel girişimcilik ruhu da akla geliyor. Bizim ülkemizin çok önemli sanayi ve iş adamları Kayseri'den çıkıyor. Çünkü girişimcilik ruhunun çok yüksek olduğu, 7'den 70'e girişimcilik ruhuyla büyüyen bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aynı zamanda Kayseri'nin gene mesleki icabı sigortacılık yaptığımız için katılım sigortacılığıyla ilgili ve katılım finansla ilgili Kayseri'nin öncü şehirlerden biri olduğunu da burada söylemek istiyorum. Bu konuda hassasiyeti yüksek bir şehir. Dolayısıyla bugünkü toplantıda hem ekonomi hem sigortanın ekonomiye katkısı hem de katılım sigortacılığıyla ilgili inşallah bilgilerimizi paylaşacağız" diye konuştu.

"Ortak aklı önemseyen bir yaklaşım sergilendiğinin farkındayız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Burada ortak aklı önemseyen bir yaklaşım sergilendiğinin farkındayız. Kayseri'mizin bulunduğu konumu ve ortamı çok iyi tespit etmemiz lazım. Kapadokya gibi hepimiz için önem arz eden, geçmişte Kapadokya'nın başkentliğini yapmış, kral mezarının burada olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş bir şehirden söz ediyoruz. 6 bin yıllık medeniyetler zenginliğinde oluşan kadim medeniyetler şehri Kayseri'den söz ettiğimizi de unutmamamız lazım. Hükümetimizin tarım alanın da yapmış olduğu önemli ve anlamlı çalışmalarda katkı sağlamak gerek valiliğimiz gerekse büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin çabalarıyla çiftçimizi, yatırımcımızı, tarımla ve hayvancılıkla ilgilenen dostlarımızı yüreklendiren, onlara destek olarak çalışmalarımızı sürdüğümüzü belirtiyorum. 30 büyükşehrin yapılan değerlendirmelerinde tarım ve hayvancılıkta en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1'inci sırada yer almaktadır. Biz bunları yeterli bulmuyoruz, daha da ön plana çıkacak şekilde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Yahyalı, Develi bölgesinde son dönemde epey bir yağış oldu. Bir miktar da dolu yağışıyla ilgili sıkıntılardan söz edildi. Bu alanda görmüş oldukları hasarı gidermek için hükümetimizin verdiği desteğin yanında belediye olarak bizlerden de tohum desteği istemeleri bizleri sevindiriyor ve yüreklendiriyor. Elbette ekonomi sadece rakamların alt alta sıralanması, veriler bu deyip ortaya dikilmek ile olmuyor. Bunun yanında güvenin, eğitimin, geleceğe duyulan inancın birlikte değerlendirilmesi düşüncesindeyiz. Bu güveni sağlayacak olan yerelde bizler ve hükümetimizin politikaları oluşturmaktadır. Yatırımcımızı yüreklendirmek bizim vazifemiz olmalıdır. Aksi takdirde kendimizi yatırımcı olarak görmemiz doğru değildir. Bizler yatırımcıya ortam hazırlamak, desteklemek, onların hem üreten hem kazanan hem de ihraç eden konuma gelmesini sağlayan ve ekonomimizin olmazsa olmaz paydaşları olmasını sağlamak asıl görevimiz olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Kayseri aynı zamanda çok önemli bir tarım şehri"

Zirveye katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Kayseri çok önemli bir sanayi şehri. Biz bunu çok gururla, cesaretle her ortamda söylüyoruz. Ancak sadece Kayseri sanayide para kazanmıyor. Sadece üretim yaparak para kazanmıyor. Kayseri aslında aynı zamanda çok önemli bir tarım şehri. Biraz bu kısmını söylerken biz Kayseri'de ezilerek söylüyoruz. Kendimiz bunu bir eziklik hissederek söylüyoruz. Çok büyük bir gururla diyoruz ki sanayi şehriyiz. Çok büyük bir gururla ticaret şehriyiz. 4 milyar dolara yakın ihracat yapıyoruz. İthalatımızın iki katı ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük 5. tarım şehri olduğumuzu söylerken daha ezik bir şekilde söylüyoruz. Tarımda hem çok büyük bir istihdam hem çok büyük bir gelir hem de sosyal adalet oluşuyor. Bugün Kayseri sadece son 2 yılda bitkisel üretimde 14. sıradan 5. sıraya gelmiştir. 3.7 milyon ton bitkisel üretimden 5.5 milyon ton bitkisel üretime geçmiştir. Kayseri'nin tarımsal ürün manasında ilk 10'da 2022'de 8 ürün varken, bugün 38 ürün var. Hayvancılıkta da ilk 9. sıradayız. Ama biz sanayi şehriyiz. Savunma sanayi anlamında da Kayseri'de çok ciddi bir dönüşüm var" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Büyükkılıç zirveye katılanlar ile sohbet etti. Ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ilçelerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Zirveye katılanlarda kendi başarı hikayelerini anlatarak, ekonomiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. - KAYSERİ