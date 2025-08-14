Ekran Süresi Kontrol Altında Tutulmalı

Bayındır İçerenköy Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Nimtaj Abdullayeva, yaz tatilinde artan dijital cihaz kullanımın, çocukların uyku düzeninden fiziksel ve ruhsal gelişimine kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların ekran karşısında geçirdikleri süreler artıyor. Uzun süreli dijital cihaz kullanımı ise uyku düzeninde bozulmaya, sosyal ilişkilerde zayıflamaya, fiziksel aktivite eksikliğine ve ruhsal sorunlara yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdullayeva, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin mutlaka yaşlarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Abdullayeva, "18 aydan küçük çocukların ekranla teması yalnızca bir yetişkin eşliğinde yapılan görüntülü görüşmelerle sınırlı kalmalıdır. 18–24 ay aralığında, ebeveyn eşliğinde ve eğitici içeriklerle sınırlı ekran kullanımı mümkündür. 2–5 yaş grubunda eğitici olmayan ekran süresi hafta içi 1 saati, hafta sonları ise 3 saati aşmamalıdır. 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda ise ekran süresi aile ile birlikte planlanmalı, çocuğun günlük yaşam alışkanlıklarına zarar vermeyecek şekilde sınırlandırılmalıdır." tavsiyelerinde bulundu.

Çocukla kaliteli zaman geçirmek önemli

Çocukların ekran kullanımı konusunda en önemli rol modelin ebeveynler olduğunu ifade eden Abdullayeva, "Ebeveynin ekran alışkanlıkları çocuğun dijital teknolojiyle ilişkisini doğrudan etkiler. Aile yemeklerinde, yürüyüşlerde ya da sohbet esnasında ekran kullanımına ara vermek, çocuklara ekran dışı etkileşimlerin önemini öğretir." ifadelerini kullandı.

Abdullayeva, ekran süresinin tamamen yasaklanmasındansa birlikte geçirilen kaliteli zaman haline getirilmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olacağını, çizim yapmak, dijital müzik listesi hazırlamak ya da görüntülü aile görüşmeleri gibi etkinliklerin ekran süresini üretken ve sosyal bir deneyime dönüştürebileceğini kaydetti.

Çocukların ekran süresini düzenleyebilmesi için sınırların baştan net bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Sürecin birlikte planlanmasına imkan tanınmalıdır. Bu yaklaşım, çocuğun dijital dünyada sağlıklı ve sorumlu bireyler olarak yer almasına yardımcı olur." değerlendirmesini yaptı.

Abdullayeva, çocukların dijital dünyayla sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için ailelere şu önerilerde bulundu:

"Ekranları çocukları susturmak ya da oyalamak için kullanmayın. Uyku saatinden en az 30 dakika önce tüm dijital cihazları kapatın. Cihazları yatak odasına sokmayın ve ailecek ortak alanda şarj edin. Bildirimlere hemen yanıt vermek yerine, çocuğunuzla olan iletişimi önceliklendirin. Spor, sanat, doğa gezileri ve kitap okuma gibi ekran dışı aktivitelerle boş zamanı değerlendirin."