Elazığ Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikasını Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikasını Açtı

Elazığ Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikasını Açtı

Elazığ Belediyesi, günde 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikasını açarak ekmekleri kentin 52 noktasında 7 liradan satışa sundu. Tesis ayrıca yakında glütensiz ekmek de üretmeye başlayacak.

07.11.2024 17:42  Güncelleme: 17:50
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Elazığ Belediyesi, günlük 80 bin ekmek kapasiteli Halk Ekmek Fabrikasını açarak ekmekleri kentin 52 noktasında 7 liradan satışa sundu. Tesiste yakında glütensiz ekmek de üretilecek.

Elazığ Belediyesi, günlük 80 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikasını hizmete açtı. Yıldızbağları Mahallesi'nde 725 metrekarelik bir alanda kurulan tesis, haftanın 7 günü hijyenik koşullarda ve el değmeden üretim yapacak. Üretilen ekmekler, Elazığ Belediyesine ait 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisindeki 4 nokta ile kentin farklı bölgelerindeki 48 büfede satışa sunulacak. Ekmek fiyatı 7 lira olarak belirlenirken, tesiste yakın zamanda glütensiz ekmek üretiminin de başlayacağı duyuruldu. Düzenlen açılış programına, AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi eski Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Bitlis, Bingöl ve Şırnak Belediye Başkanları, Elazığ Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, STK Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın sosyal belediyecilik anlamında ortaya koymuş olduğu çalışmalar vizyonunun neticesinde bugün Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışını yapıyoruz. öncelikle Elazığ'ımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tesisin açılışı, protokolün kurdele kesmesi ile gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikasını Açtı - Son Dakika

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