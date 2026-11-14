Elazığ'da kestane kokusu sokaklara yayıldı, satıcılar Gazi Caddesi'nde tezgah açtı - Son Dakika
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Elazığ'da kestane kokusu sokaklara yayıldı, satıcılar Gazi Caddesi'nde tezgah açtı

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Elazığ\'da kestane kokusu sokaklara yayıldı, satıcılar Gazi Caddesi\'nde tezgah açtı
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Elazığ\'da kestane kokusu sokaklara yayıldı, satıcılar Gazi Caddesi\'nde tezgah açtı
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Elazığ'da soğuk havaların etkisiyle kestane satıcıları Gazi Caddesi'nde yeniden tezgah açtı. Kentte yıllardır süren kestane tüketimine akşam saatlerinde ilgi gösterilirken, satıcılar hava daha da soğuduğunda talebin artacağı görüşünde.

Havaların soğumasıyla birlikte Elazığ sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmaya devam ediyor.

Elazığ'da uzun yıllardır bir kültür haline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle birlikte bu yıl da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şehrin işlek noktaları olan Gazi Caddesi'nde tezgah açan satıcılar, havaların daha fazla soğumasıyla birlikte vatandaşların kestaneye olan rağbetin daha fazla artacağını belirtti.

Dokuz yıldır kestane satıcılığı yaptığını aktaran Burak Sarıkaya, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye geçtik. Cins olarak en iyisi Türkiye'nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgelerinde yetişen şekerci kestaneleridir. Şuan da satışa başladık. Kestane bence kış mevsimlerinin vazgeçilmez lezzetidir. Çocukluğumuzda sobanın üstünde yaptığımız o muhteşem gecelerin en güzel örneğidir. Sobalı ev fazla kalmadı ama yanmaz tava ve fırınlarda çizilmiş kestane yapan vatandaşlarımız var. Soğuk havaların artmasıyla birlikte vatandaşların talebi daha da artacaktır" dedi.

Kaynak: İHA
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