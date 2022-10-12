Elazığ ekonomi haberleri | Maden sahası uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek - Son Dakika
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Elazığ ekonomi haberleri | Maden sahası uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek

12.10.2022 08:26
Elazığ ekonomi haberleri | Maden sahası uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek

Gelen Elazığ haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası uç ürün üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla ihale edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4'üncü grup maden sahası uç ürün üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla ihale edilecek.

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas, Malatya ve Elazığ illeri dahilinde bulunan 4'üncü grup maden sahası, uç ürün üretimine yönelik pelet (demir) tesisi kurulması şartıyla ihale edilecek. Sahaya ilişkin bilgiler, 12 Ekim'den itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

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Kaynak: AA

Elazığ, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ ekonomi haberleri | Maden sahası uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek - Son Dakika

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