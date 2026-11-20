Türkiye'de ekimde elektrikli araçlara 3 milyon 122 bin 317 şarj işlemi gerçekleştirilirken şarj hizmeti piyasasındaki toplam elektrik tüketimi 84 bin 548 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin yayımladığı "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, eylülde 83 bin 253 megavatsaat olan elektrik tüketimi, ekimde yüzde 1,6 artarak 84 bin 548 megavatsaate yükseldi.

Eylülde 3 milyon 152 bin 733 olan şarj işlemi sayısı, ekimde 3 milyon 122 bin 317 olarak kaydedildi. Ekimde şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,08 kilovatsaat olurken, toplam şarj süresi 3 milyon 583 bin 505 saate ulaştı.

Ekimde toplam elektrik tüketiminin 68 bin 492 megavatsaatlik bölümü hızlı şarj (DC), 16 bin 55 megavatsaatlik bölümü ise alternatif akımlı (AC) şarj noktalarında gerçekleşti.

Böylece toplam elektrik tüketiminde DC şarj noktalarının payı yüzde 81,01, AC şarj noktalarının payı yüzde 18,99 oldu.

Aynı dönemde şarj işlemlerinin yüzde 74,79'u DC, yüzde 25,21'i AC şarj noktalarında yapıldı.

En yüksek tüketim 17.00-18.00 saatlerinde

Ekim ayına ilişkin saatlik veriler incelendiğinde, elektrikli araçların şarj edilmesinde en yüksek tüketim 17.00-18.00 saatlerinde gerçekleşti. Bu saatlerde toplam 5 bin 885 megavatsaat elektrik tüketildi.

Saatlik bazda en yüksek tüketimde 16.00-17.00 saatleri 5 bin 786 megavatsaatle ikinci sırada yer alırken günün en düşük tüketimi 691 megavatsaatle 04.00-05.00 saatlerinde kaydedildi.

Günlük tüketim verilerine göre, en yüksek elektrik tüketimi 31 Ekim'de 3 bin 280 megavatsaat olarak gerçekleşti. En düşük günlük tüketim ise 13 Ekim'de 2 bin 368 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Haftanın günlerine göre ortalama tüketimde hafta sonu öne çıktı. Cumartesi günleri ortalama 3 bin 12 megavatsaat, pazar günleri ise 2 bin 983 megavatsaat elektrik tüketildi.

Hafta içindeki en yüksek günlük ortalama tüketim 2 bin 858 megavatsaatle cuma günleri, en düşük ortalama tüketim ise 2 bin 462 megavatsaatle salı günleri gerçekleşti.

Şarj noktalarının sayısı 49 bin 703'e ulaştı

Elektrikli araç şarj altyapısındaki büyüme ekimde de devam etti. Türkiye genelinde eylülde 48 bin 971 olan toplam şarj noktası (soket) sayısı, ekimde yüzde 1,5 artarak 49 bin 703'e yükseldi.

Bu noktaların 21 bin 628'ini DC, 28 bin 75'ini ise AC şarj noktaları oluşturdu.

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise eylüldeki 3 bin 875 megavattan ekimde 3 bin 937 megavata çıktı.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 491 bin 492 olan elektrikli araç sayısı, ekimde 506 bin 372'ye ulaştı.

Elektrik tüketiminin yüzde 63,96'sı yeşil şarj istasyonlarından

Ekimde elektrikli araçların şarj edilmesi için tüketilen elektriğin 54 bin 74 megavatsaatlik bölümü, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti. Bu miktar, toplam şarj hizmeti tüketiminin yüzde 63,96'sına karşılık geldi.

Yeşil şarj istasyonları dışındaki elektrik tüketimi ise 30 bin 474 megavatsaatle toplam tüketimin yüzde 36,04'ünü oluşturdu.

EPDK'nin verilerine göre, şarj istasyonlarındaki elektrik tüketiminde ilk sırayı 24 bin 654 megavatsaat ve yüzde 29,16 payla İstanbul aldı. İstanbul'u, 12 bin 833 megavatsaatle Ankara, 4 bin 838 megavatsaatle İzmir, 4 bin 239 megavatsaatle Bursa ve 3 bin 341 megavatsaatle Antalya izledi.

Şarj ağı işletmecileri arasında ise elektrik tüketimi bakımından Trugo 18 bin 718 megavatsaatle ilk sırada yer alırken, Zes 12 bin 846 megavatsaatle ikinci, Eşarj 5 bin 184 megavatsaatle üçüncü sırada bulundu.