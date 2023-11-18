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Elektrikli otomobiller için ÖTV matrahı yükseltildi - Son Dakika

Elektrikli otomobiller için ÖTV matrahı yükseltildi

Motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV matrahı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Bu düzenlemeyle elektrikli otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılması hedeflenirken, çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

18.11.2023 08:53

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobiller için ÖTV matrağında değişikliğe gidildi. Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahı yükseltildi.

MATRAH EŞİĞİ 1 MİLYON 450 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Buna göre, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

FİYATLARI DÜŞÜRECEK

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Elektrikli araç fiyatlarını düşürecek düzenleme! ÖTV matrahı yükseltildi

HANGİ ARAÇ NE KADAR ÖTV ÖDÜYOR?

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve fiyatı 1 milyon 450 bin liranın üstünde olan araçlara uygulanan yüzde 40, motor gücü 160 kW'ı geçen matrahı 1 milyon 350 bin TL altında kalan araçlara yüzde 50 ve matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi geçen araçlara yüzde 60 ÖTV uygulanıyor.

Kaynak: AA

ÖTV, Çevre, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikli otomobiller için ÖTV matrahı yükseltildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli otomobiller için ÖTV matrahı yükseltildi - Son Dakika
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