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Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için anket düzenledi - Son Dakika
BBC

Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için anket düzenledi

07.11.2021 22:40
Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için anket düzenledi

ABD'deki Demokrat Partili bazı siyasilerin önerdiği "milyarder vergisi" önerisine karşı çıkan iş insanı Elon Musk, "Sadece hissem var, dolayısıyla vergi ödemek için tek yapabileceğim şey hisselerimi satmak" diyerek Twitter'dan bir anket başlattı. Takipçilerine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını soran Musk, sonucun "Evet" çıkması halinde Tesla'nın 21 milyar dolarlık hissesini satacağını açıkladı. Finans dünyasında şaşkınlık yaratan anket, ekonomistler tarafından eleştirildi.

Tesla'nın CEO'su ve dünyanın en zenginler iş insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter'daki 62,6 milyon takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sordu. Pazar gecesi kapanacak olan ankette, takipçiler "evet" veya "hayır" oyuna tıklayabiliyor.

SONUCA GÖRE 21 MİLYAR DOLARLIK HİSSESİNİ SATACAK

"Evet" oyu fazla gelirse Musk, elektrikli araba üreticisi şirketteki 21 milyar dolarlık hissesini satacak. Yani Musk, bu kararı, oylamaya katılan Twitter takipçilerine bırakıyor.

Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için Twitter'da anket düzenledi

MİLYARDER VERGİSİ ÖNERİSİNE KARŞI ÇIKIYOR

Anketin sonucuna göre hisseleri satışını gerçekleştireceğine söz veren Musk, ABD'deki Demokrat Partili bazı siyasilerin önerdiği "milyarder vergisi" önerisine karşı çıkıyor. Twitter mesajında da bu itirazını paylaşıyor. Eğer öneri yasalaşırsa, ülkedeki birçok milyarder gibi Musk da çok ciddi bir vergi ödemesi yapmak durumunda kalacak.

YÜZDE 57 "EVET" DEDİ

Yerel saatle öğleden sonra, anketin kapanmasına 3 saat kala, "evet" oyu önde gidiyor. Oy kullanan 3,2 milyon kişiden yüzde 57,2'si "evet" dedi.

Tesla yöneticisi Musk, şirkette 200 milyar dolardan fazla değeri olan hisseye sahip. Gelecek yıl için planlanan yeni operasyonlarla bu servetin çok daha büyüyeceği tahmin ediliyor. Ancak bu durumda, önerilen yasa da geçerse, bu Musk için çok ciddi bir vergi ödemesi anlamına gelecek.

"VERGİ ÖDEMEK İÇİN TEK YAPABİLECEĞİM HİSSELERİMİ SATMAK"

Cumartesi günü yaptığı bir başka paylaşımda da Musk "Şunu not edin; ben kimseden nakit maaş ya da prim almıyorum. Sadece hissem var, dolayısıyla vergi ödemek için tek yapabileceğim şey hisselerimi satmak" ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşması halinde ABD'deki yaklaşık 700 milyarderi büyük oranda etkileyecek. Kısa bir süre önce Musk, örgütün parayı nasıl harcadığıyla ilgili daha fazla bilgi vermesi halinde Tesla hisselerinin 6 milyar dolarını satarak Dünya Gıda Programı'na bağışlayabileceğini açıklamıştı.

EKONOMİSTLERDEN ANKETE ELEŞTİRİ

Musk'ın Twitter üzerinden başlattığı anket, finans dünyasında şaşkınlık yarattı. Venture yatırımcısı Chamath Palihapitiya, "25 milyar dolarlık bir yazı turaya Twitter'daki kalabalıkların karar verdiğine şahit oluyoruz" yorumunu yaptı.

Berkeley'den ekonomist Gabriel Zucman ise "Dünyanın en zengin insanının biraz vergi ödemesinin bir Twitter anketine bağlı olmadığı günü heyecanla bekliyorum" dedi.

Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için anket düzenledi

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hisselerinin satışı için anket düzenledi - Son Dakika Ekonomi

BBC

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