Elon Musk yeniden dünyanın en zengini oldu - Son Dakika
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Elon Musk yeniden dünyanın en zengini oldu

01.06.2023 10:12

ABD'li iş insanı Elon Musk, nisan ayında LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptırdığı 'dünyanın en zengini' unvanını yeniden kazandı. Musk, "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesinde 192 milyar dolarlık net servetiyle zirvede yerini aldı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesine dayandırılan habere göre, Twitter, Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, tahmini 192 milyar dolarlık net servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

NİSANDA KOLTUĞUNU KAPTIRMIŞTI

Nisandaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle Musk'ı geçerek dünyanın en zengini olan Fransız iş insanı Arnault'un ise sahibi bulunduğu LVHM şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle serveti 187 milyar dolara geriledi.

ARNAULT 1 AYDA 11 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

LVMH'nin hisse değeri, son bir ayda yüzde 10 kayıp yaşarken Arnault'un servetinin de buna bağlı olarak bir günde 11 milyar dolar azaldığı belirtiliyor.

"Dünyanın en zenginleri" listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 144 milyar dolarlık servetiyle 3. ve Microsoft'un sahibi Bill Gates, 125 milyar dolarla listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Bloomberg, Elon Musk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk yeniden dünyanın en zengini oldu - Son Dakika


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