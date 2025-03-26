Emekli ikramiyesinde bugün son gün

TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

Emeklilerin uzun süredir beklediği ikramiye ödemeleri devam ediyor. 2025 için ek zam bin liranın hesaplara yansıtılması için TBMM görüşmeleri gerçekleşmeyince eski tutarların bayramdan önce, ilave tutarların da bayramdan sonra hesaplara yatırılması gündeme gelmişti.

İKRAMİYELERİN İLK KISMI HESAPLARA YATIYOR

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç devam ediyor. SSK (4a) kapsamında aylık alanların ilk iki sırası pazartesi ve salı günü ödenirken geri kalanları için de takvim işliyor. Bugün yine SKK emeklisi olup, 20, 21, 22 nolu sigortalıların ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor. BAĞ-KUR (4b) emeklileri ise ikramiyelerini 27 Mart'ta alacak.

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmelerinin TBMM'nin ilk oturumunda ele alınması bekleniyor ancak Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaba yatırılması gündeme geldi. Zira TBMM'de onaylanacak önerinin Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceği anlaşılınca emeklilerin mağduriyetini gidermek adına eski tutarların bayramdan önceye yetiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

SSK İKRAMİYELERİNDE BUGÜN SON GÜN

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

KALAN BİN LİRA NE ZAMAN YATIRILACAK

Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanacak. Emeklilerin bayram ikramiyesini düzenleyen yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenmeyen bin TL'lik fark da hesaplara yatacak.

Dul ve yetim aylığı alanlar ile hisse oranlarına göre ikramiyeden faydalanacak. Eşten maaş alanlara yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.