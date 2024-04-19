Emekli imam, hurda malzemelerle evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli imam, hurda malzemelerle evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Emekli imam, hurda malzemelerle evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor

Ordu'da yaşayan emekli imam Ahmet Ergin, hurda malzemeleri kullanarak dere kenarına kurduğu sistemle evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını bedava karşılıyor. KTÜ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü mezunu olan Ergin, yaklaşık 10 yıl önce kurduğu sistem sayesinde elektrik faturalarını 3'te bir oranına kadar düşürdü. Sistemi sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam eden Ergin, 800 watt'a kadar olan eşyaları çalıştırabiliyor.

19.04.2024 09:00
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Ordu'da yaşayan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun emekli imam Ahmet Ergin, dere kenarına hurda malzemeleri de kullanarak kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını bedava karşılıyor.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki emekli imam Ahmet Ergin, 2002 yılında emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı elektronik işler ile uğraşısını ilerletti. KTÜ Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Ergin, elektrik faturalarını düşürmek hedefiyle evinin yaklaşık 150 metre uzağında bulunan dereye bir sistem kurmak için çalışmalara başladı.

Sistemi 10 yıldır sorunsuz kullanıyor, faturalar 3'te bir düştü

Yaptığı araştırmaların yanı sıra, elektrik mühendislerden de bilgiler alan Ergin, az bir suyu olan derenin kenarına yaklaşık 10 yıl önce elektrik üreten sistemi kurdu. Aralarında, hurdalıktan aldığı ve kullanılmış olan malzemeleri birleştiren Ergin, kurduğu sistem ile elektrik faturalarını 3'te bir oranına kadar düşürdü.

"İnsanlar bana olmaz dedi ama elektrik üretimini başardım"

Ergin, emekli olduktan sonra evinin yakındaki dereyi kullanarak, elektrik üretimi yapmaya karar verdiğini söyledi. Bu konuda mühendislere de danıştığını ancak olumlu yanıtlar alamadığını ifade eden Ergin, 'olmaz' diyenlere rağmen çabalamayı bırakmadığını belirtti. Ergin, "Gördüm ki 500 devirde 2 kw elektrik üretiliyormuş, Alternatör aldım ve bunu çarklara bağladım, bu sayede 750-800 watt elektrik ürettim. Bununla kullanabildiğim kadar 10-15 tane lamba bağladım ve kullanıyorum" diye konuştu.

"800 watta kadar olan eşyaları çalıştırıyor"

"Tesisatta suyum 50'lik boruyu dolduruyor, 200 metreden geliyor ve 37 metre yükseklikten basıyor. Daha yüksek olsa bir bu kadar da elektrik üreteceğime inanıyorum" diyen Ergin, "Bu haliyle yaklaşık 800 watt üretiyorum. Bu şekilde 800 watt üzerinde olan eşyaları, örneğin elektrik şofbeni çalıştırmaz ancak buzdolabı, soğutucu, televizyon ve lambaları çalıştırıyor" ifadelerine yer verdi.

Parçaların hepsi hurdadan, elektrik faturası 3'te 1 oranda düştü

Ergin, yaklaşık 10 yıldır elektrik faturalarının 3'te 1 oranda düştüğünü belirterek, "Sabaha kadar da her yer yanıyor. Ben bu kadar az bile olsa dere yakınında suyu olan herkese bu sistemi tavsiye ederim. İnsanlar devletimiz üretecek diye beklemesinler. Kanuni yönden ise 500 wattan aşağısı serbest, insanlara da bu konuda yardımcı olmak isterim. Kimi zaman gelenler oldu, kurmak için bilgi aldılar. Dere ile benim evin arası 150 metre, çoğu parçayı da hurda ve kullanılmış olarak temin ettim. Yani orada kullanılmamış parça yoktur" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Ahmet Ergin, Ordu, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli imam, hurda malzemelerle evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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