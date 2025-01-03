Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri

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Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanacak enflasyon oranıyla belli olacak zam için kesinleşmesi en güçlü ihtimalleri sizler için hesapladık.

03.01.2025 09:22
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Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından şimdi de memur ve memur emeklilerine yapılacak zamlar konuşulmaya başlandı. Tahminlerini ortaya koyan uzman, ekonomist, muhasebeci olarak tanıtan kişilerin afaki tahminleri yanında rakamların söylediği tahminler daha doğru sonuçlar veriyor.

ZAM ORANI NASIL BULUNUYOR?

Memur ve memur emeklilerinin zamlarını tespit etmek için öncelikle Temmuz- Aralık 2024 aylarında açıklanan aylık enflasyon verisi baz alınıyor. Bu veriye 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı da kümülatif olarak ekleniyor. Çıkan sonuç ise Temmuz-Aralık 2024'te yapılan zam oranına bölünerek bulunuyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Aralık ayı için ortalama olarak aylık TÜFE'nin yüzde 1,6 civarında gelmesi tahmin ediliyor. Biz ise yüzde 1 ile yüzde 2.5 arasında gelecek aylık TÜFE verisine göre tüm hesaplamalarımızı yaptık. 150 farklı ihtimali göz önüne alarak yaptığımız hesaplamalar ortaya çıktı.

MEVCUT MAAŞINIZA GÖRE HESAPLAYABİLİRSİNİZ

Memur ve memur emeklisi olanlar aldıkları maaşa göre alacakları zammı hesaplayarak yeni maaşlarını tespit edebilir. Örnekle ilerlemek gerekirse 40 bin lira bir memurun maaşına yüzde 12.5 oranında zam gelirse 5 bin lira zam alıyor ve maaşı da 45 bin liraya çıkıyor. 20 bin lira emekli maaşı alan memur emeklisine yüzde 12.5 oranında zam gelirse maaşına 2 bin 500 lira zam geliyor ve maaşı 22 bin 500 liraya yükseliyor.

İŞTE ZAM İÇİN TÜM TAHMİNLER

Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri
Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri
Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri
Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri

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Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur için en güçlü zam ihtimalleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    Allah rahmet eylesin emeklileri helede kirada olanları 10 0 Yanıtla
  • Mehmet AYDIN:
    böyle tablolarla insanlardan dalga geçmeyi bırakın enflasyon 70- 80 gerçekte ama siz hükümet yanlısı gibi davranıyorsunuz bırakın halk rahat etsin biraz memura gelince zaten maaşları yüksek olduğu için yüzde 25 -30 lardan yaziyonuz emekliye gelince 14- 15 bin olur diye tahhminlerde buluyonuz oysa ki zengini değilde fakiri düşünmeniz lazım değil mi 3 0 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz:
    Allah seni nur içinde yatırsın Erbakan hocam. Senin tırnağın olamaz bunlar. 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Yazık Çok 0 0 Yanıtla
  • Apple User:
    her akti ayda bir düzen bozuluyor kime göre az akana çok çok akana az vereceksin bu seferde çok alanlar agliyor toprak doyursun 0 0 Yanıtla
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