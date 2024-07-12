Emeklilere Yapılacak Zam Hakkında Değerlendirme - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilere Yapılacak Zam Hakkında Değerlendirme

Emeklilere Yapılacak Zam Hakkında Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli ücretinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için toplantı yapacaklarını söyledi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılacak muhtemel zammı değerlendirdi ve tüm emeklilere eşit bir şekilde seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti.

12.07.2024 12:47
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli ücretinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Fakat yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. Bu çerçevede 1,8 milyon emekli, temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek. Bu çerçevede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söylemişti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılacak muhtemel zammı İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

"Enflasyon oranında zam uygulansa bile maaşı 8 bin 30 lira ve altında olanlar 10 bin lira almaya devam edecek"

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı oranında güncelleme yapıldığını hatırlatarak, "Temmuz ayı itibarıyla yüzde 24,73'lük enflasyon farkı tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine herhangi bir ayrım olmadan aynen uygulanacak. Ancak bu oran uygulansa bile kök maaşı 8 bin 30 lira ve altında olanların maaşı devlet desteği olmadan maalesef mevcut taban olan 10 bin liranın altında kalacaktır. Bu durum zaten geçen yıl temmuz ayında da olmuştu. Geçen yıl temmuz ayında kök maaşı 6 bin ve altında olanlara sıfır zam verilmişti. Aynı durumun tekrarlanmaması için ve emeklilerin talepleri doğrultusunda hükümetin kök maaşı düşük olanlara yönelik bir devlet desteğinin artırılarak yeni bir güncelleme yapması söz konusudur" şeklinde konuştu.

"12 bin liranın üzerinde ise bir artış söz konusu olmayacak"

Karakaş, yapılacak olan zammın hazine tarafından yapılacağını, devlet destekli bir zam olacağını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda da katı bir tutum içerisinde olduğu için buradaki zam oranı 11 bin 500 lira, en fazla 12 bin lira tutarında bir tabana sıcak bakıldığı yönünde. Bu düzenleme yapıldığı takdirde en fazla 2 milyon kişinin yararlanabileceğini söyleyebiliriz. 12 bin liranın üzerinde ise bir artışın söz konusu olmayacağı kuvvetle muhtemel hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.

"Kök maaşı 5 bin lira olanla kök maaşı 10 bin lira arasında olanlar hemen hemen aynı maaşı alacak"

Memur emeklilerine yapılacak zam oranları hakkında da konuşan Karakaş, "Enflasyonun altında kalan yüzde 19,31'lik zam yapılacak olan memur emeklilerine de herhangi bir eşitleme yapılmamasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini söyleyebiliriz. Yine kök maaşı yüksek olan, örneğin kök maaşı 10 bin lira ve üzerinde olan milyonlarca emekliye ise herhangi bir ilave devlet desteği verilmemesi yönünde beklentilerin arttığını söyleyebiliriz. Hal böyleyken sadece kök maaşı düşük olanlara devlet desteğinin verilmesi halinde bu durumda 12 bin liralık bir tabanın oluşacağı öngörülmektedir. 12 bin liralık bir taban oluştuğu takdirde bunun içerisinde kök maaşa göre baktığımız zaman kendi içerisinde bile eşit olmasına rağmen bir düzensizliğin olacağını söyleyebiliriz. Şöyle ki kök maaşı 5 bin lira olanla kök maaşı 10 bin lira arasında olanlar hemen hemen aynı maaşı alacaktır. Bu durumda on yıl çalışmış olan bir kişi, 10-12 bin lira alacaktır. Yine 20-25 yıl ve üzeri asgari ücret üzerinden çalışmış olan bir kişinin ise kök maaşı, taban ücret 12 bin lira olması halinde sadece 12 bin 473 lira alacaktır" ifadelerine yer verdi.

Tüm emeklilere herhangi bir ayrım olmadan son kez eşit bir şekilde seyyanen zam yapılması gerektiğini söyleyen Karakaş, bunun akabinde artık seyyanen zammın tamamen ortadan kaldırılması, akabinde oransal anlamda zam yapılması gerektiğini belirtti. Karakaş, büyümeden refah payının da yasaya konularak sistemin kendi mecrasında işlemesine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdullah Güler, Seyyanen zam, İsa Karakaş, AK Parti, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere Yapılacak Zam Hakkında Değerlendirme - Son Dakika

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