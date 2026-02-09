Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor - Son Dakika
Ekonomi

Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor

Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
09.02.2026 15:27
Emekli maaşlarındaki adaletsizliği gidermeyi hedefleyen hükümetin, maaş hesaplama yöntemlerini ve zam sistemini kapsayan yeni bir emeklilik modeli üzerinde çalıştığı, en düşük emekli maaşı uygulamasını ortadan kaldıracak düzenlemelerin masada olduğu iddia ediliyor.

Emekli maaşlarında gelir adaletsizliğini gidermeyi amaçlayan yeni düzenlemeler gündeme gelirken, hükümetin köklü bir emeklilik sistemi değişikliği için çalışma yürüttüğü iddia ediliyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM HAZIRLIĞI

Emekli maaşlarının hesaplanma yöntemi ve maaşlar arasındaki farklar yeniden tartışma konusu oldu. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemelerle, maaşlar arasındaki uçurumun azaltılması ve en düşük emekli maaşı uygulamasına olan ihtiyacın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ZAMLAR TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Yapılan artışlarla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak zam oranları arasındaki fark, emeklilik sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

ANKARA KULİSLERİNDE YENİ SİSTEM İDDİASI

Kulislerde konuşulanlara göre hükümet, emekli maaşlarında kapsamlı bir değişiklik için düğmeye bastı. Amaç, en düşük emekli maaşı uygulamasını gereksiz kılacak, daha adil ve dengeli bir maaş sistemi oluşturmak. Bu kapsamda maaş hesaplama yöntemlerinin yeniden ele alınması planlanıyor.

KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AKP yönetimi, emeklilik sistemiyle ilgili ortak bir çalışma yürütüyor. Emekli maaşlarındaki gelir adaletsizliğinin giderilmesi, bu çalışmanın temel hedefleri arasında yer alıyor.

BAKANLIKTA ÖZEL KOMİSYON

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan özel komisyonun; maaş hesaplama katsayılarını, prim ödeme gün sayısı ve tutarlarını, en düşük emekli maaşı uygulamasını ve maaşlar arasındaki farkları detaylı biçimde incelemesi bekleniyor.

PRİM VE MAAŞ İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEK

Değerlendirmelerde, düşük primle emekli olanlarla uzun yıllar yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının ciddi bir sorun haline geldiği vurgulanıyor. Yeni modelde prim ödeme süresi ve tutarının maaş üzerindeki etkisinin artırılması planlanıyor.

ORTAK ZAM FORMÜLÜ MASADA

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı zam oranları uygulanması da eleştirilen başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomim'de yer alan habere göre; tüm emeklileri kapsayan ortak zam uygulaması seçeneği de değerlendirmeye alındı.

HEDEF DAHA KALICI BİR YAPI

Planlanan düzenlemelerle, emekliler arasında daha dengeli ve kalıcı bir maaş yapısının oluşturulması, böylece en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor. Yeni emeklilik modeliyle ilgili çalışmaların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Murat Gürsen Murat Gürsen:
    3600 günle ve 5000 gün prim öde 20 bin al devlete 8000 gün çalış prim öde 21 bin maaş al nerede bunun adaleti. 287 7 Yanıtla
    1234 1234:
    aynen katiliyorum 9000 binden emekli olupda 3600 günle ayni maaşi almaktan utaniyorum yok böyle bir sistem dünyada 170 4
    VillaUmut VillaUmut:
    Ya okul okursun 20 kere müfredat değişir, emekliliğin gelir yine 20 kere sistem değişir. ne istiyorsunuz lan bizden ? 29 1
    Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz:
    adalet bunların sadece parti isimlerinde var. 8 0
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    nasıl iyi oluyor size varya fosiller 2 5
  • Gokhan Gokhan:
    Milletin gazını almaya çalışıp vakit kazanıyorlar oyalama taktiği olay basit nasıl memurlara yaptıysan seyyanen emekliye de yapıcaksınız okadar.. 140 10 Yanıtla
  • Musa Yüksektaş Musa Yüksektaş:
    2000 yılı girişliyim ve 8000 bin iş günüm var.En düşük prim günnden maaş alanlarla aynı tutuyor şuanki sistem beni.4.500 değilde,8000 pirim günü ödedim .Bana da yazık değilmi 22 yıldır çalışıyorum 125 6 Yanıtla
  • Kazım Neşeli Kazım Neşeli:
    Çok prim ödeyenleri cezalandıran bu sistem derhal terk edilmeli.Ve emekli maaşları yeniden düzenlenmeli 83 4 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    beter olun 1 2
  • Musa Yüksektaş Musa Yüksektaş:
    2000 yılı girişliyim.8000 prim günüm var benim gibilere adaletli davranılsın lütfen 75 8 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
