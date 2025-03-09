Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu

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Hükümet, emeklilere verilen bayram ikramiyesini artırmayı planlıyor ve 1.000 TL'lik zam seçeneği öne çıkıyor. Zamlı ikramiyenin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması beklenirken, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

09.03.2025 09:11
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Hükümet, emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 3.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesine zam yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, 500 TL, 750 TL ve 1.000 TL olmak üzere üç farklı artış seçeneği değerlendiriliyor. 1.000 TL'lik artış seçeneğinin öne çıktığı ve bu rakamın Meclis'te kabul edilmesi halinde emeklilerin 4.000 TL ikramiye alacağı belirtiliyor.

ZAMLI İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

AK Parti, zam teklifini 10 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacak. Torba yasa teklifine eklenecek düzenlemenin, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul'da oylanarak yasalaşması planlanıyor. Hedef, Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyenin emeklilerin hesaplarına yatırılması.

SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmileşecek. Çalışmalar sonucunda 1.000 TL'lik zam seçeneğinin öne çıktığı ve emeklilerin 4.000 TL ikramiye almasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor. Milyonlarca emekli, bayram öncesinde zamlı ikramiye müjdesinin açıklanmasını bekliyor.

Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu
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Ramazan Bayramı, Hükümet, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonları etkileyecek ödemede ilk rakamlar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • bedir arslan:
    işiniz gücünüz emekli ile dalga geçmek 105 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu zamlarla 10.000 verselerde nafile geçmiş olsun 88 3 Yanıtla
  • Ali Eren:
    bunlar insanlara ölümü gösteriyorlar sıtmaya razı ediyorlar. Zamanında oy verenler şimdi kafalarını taşlara vursa çare yok. geçmiş olsun 52 5 Yanıtla
  • Üretim Varolz:
    Emekliler iyimi böyle, oya devam edin 24 2 Yanıtla
  • Kemal Akdag:
    BENCE EMEKLİNİN İKRAMİYESİ VE MAAŞININ YARISIDA SAVUNMA SANAYİİNE VERİLMELİ SAVUNMA REFLEKSLERİNİ ÖLÇMEK İÇİN DENEKLERİN VERDİĞİ TEPKİLER DE ÖLÇÜLMELİ GEN TARAMASI YAPILIP MİNUMUM KAÇ TL İLE YAŞAMAYA DEVAM ETTİKLERİ MERCEK ALTINA ALINMALI ARAŞTIRMAYI YAPANLARA VEREBİLECEKLERİ FAYDA ZARARLAR VE SONUÇLARI AÇISINDAN DA BİLİMSEL VERİLER KAYIT ALTINA ALINMALIDIR ARAŞTIRMAYI YAPANLARIN KONUMLARINI SABİT TUTUP BİRDE DEĞİŞTİRİNCE NE TEPKİ VERDİKLERİ VE İŞLEM SIRASINDA ÜSTLERİNE BAŞLARINA HERHANGİ BİŞEY SIÇRAMAMASI İÇİN ÖNLÜK VE BENZERİ KORUYUCU MALZEMELERDEN FAYDALANMARI ÖZELLİKLE TAVSİYE OLUNUR TABİKİ BÜTÜN BUNLAR LABARATUVAR ORTAMINDA OLMALIDIR BU ÇOK ÖNEMLİ 5 9 Yanıtla
  • Arif Uyar :
    Günümüz şartlarında bu rakamlar çok cüzi kalıyor. Tamam herkes sabretsin, şükretsin, ama çoktan çok azdan az gitsin. Çok kazanan çok kazanmaya devam ediyor. Emekli bitik, asgari ücretli ay sonunu getiremiyor. Lütfen biraz da başkaları sıksın kemeri 2 0 Yanıtla
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