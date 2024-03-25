Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak

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Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

25.03.2024 10:05  Güncelleme: 10:37
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihi verdi.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Bakan Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" açıklamasını yaptı.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

AYLIKLARINI 17 VE 18'İNDE ALANLARA 2 NİSAN'DA ÖDEME YAPILACAK

4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanlardan ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan'da, 19, 20, 21, 22'si olanlara 3 Nisan'da, 23, 24, 25, 26'sı olanlara ise 4 Nisan tarihinde ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2 Nisan ile 5 Nisan arasında hesaplarına yatırılacak

YÜZDE 50 ARTIŞLA 3 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Haberi Giresun'daki miting sırasında duyuran Erdoğan, "Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır" demişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak

Bayram İkramiyesi, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kemal Malkoç: Sadaka ikramiye değil vermeyin daha iyi 3 tl yi 76 4 Yanıtla ALİÇO null: 3000 TL yi beğenmiyosan sen alma , ikramiye artı banka promosyonu daha ne yapsın hükümet? 1 49
  • Yunus Uslu: Anladık kardeşim ısıtıp ısıtıp şunları haber yapmayın millete dağıttığınız şeker parası anca 70 3 Yanıtla
  • Huseyin Bag: büyüyen bı ülke için ne garip bir bilgi sanki bu parayla tatil tapacaklar 57 1 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: aferin 21 19 Yanıtla
  • mustafa ekici: Cok acayip bir haber. 37 2 Yanıtla
  • Emir Emir: ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM BENDEN ÇALIŞIRKEN EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEDİĞİM YÜKSEK PRİMİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUM,TARİHDE İLK DEFA MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEYEN,MEMURA VERİLEN SEYYANEN 8077 TL'NİN BUGÜNKÜ KARŞILIĞINI İSTİYORUM.BUNU SANDIKTA DEĞERLENDİRECEĞİM. 33 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: maaşlar ?? 2 0 Yanıtla
  • ibrahim öztürk: Sn.bakan Vedat ışıkhan bakan sosyal medya dan yorumlara kapalı olmayı başaran ender bakanlar dan,seçime kadar beklenti içindeyken,dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olduk 1 0 Yanıtla
  • Ömer Özen: ah kılıcdaroğlu ah sen olsaydın bunu 10000 yaparlardi bunlar bitek seni rakip görüyorlardi fakir fukara işci emekli babasi sen olmasaydin ikramiyede olmuyacakti 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak - Son Dakika
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