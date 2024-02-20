Enflasyonun yüksek seyretmesinden en çok zarar gören dar gelirli grubun başında yer alan emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son kendileriyle ilgili yaptığı açıklamada bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını öğrendi. Ancak bu gelişmeden memnun olmayanların sayısı fazla olunca hükümetin ikramiyede ek zam üzerinde çalıştığı kulis bilgisi olarak öne çıkmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonrasında maaşlarında bekledikleri artışı bir türlü göremeyen emekliler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye aldı, 2024'te de en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması dışında bir gelişme yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son açıklamasında ise emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı.
Erdoğan, Ordu'daki konuşması sırasında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:
"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz."
Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre emeklilerle ilgili bayram ikramiyesindeki artışın memnuniyet oluşturmaması nedeniyle yeni bir çalışma başlatılacak. Buna göre emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarılacak.
Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce ikramiyeye ek zammı açıklayacağı yönünde kulis bilgileri konuşulmaya başlandı. Çalışmanın, emeklilerin ekonomideki durum nedeniyle yerel seçimde hükümete tepki göstermesi ihtimalini ortadan kaldırmak için uygulamaya alınacağı yorumları yapıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Emeklilerin bayram ikramiyesine ek zam yapılacak mı? - Son Dakika
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