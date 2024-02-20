Emeklilerin bayram ikramiyesine ek zam yapılacak mı? - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiyesine ek zam yapılacak mı?

Enflasyonun yüksek seyretmesinden en çok zarar gören dar gelirli grup olan emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını öğrendi. Ancak bu gelişmeden memnun olmayanların sayısı fazla olunca hükümetin ikramiyede ek zam üzerinde çalıştığı kulis bilgisi olarak öne çıkmaya başladı.

20.02.2024 09:46  Güncelleme: 09:51
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Enflasyonun yüksek seyretmesinden en çok zarar gören dar gelirli grubun başında yer alan emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son kendileriyle ilgili yaptığı açıklamada bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını öğrendi. Ancak bu gelişmeden memnun olmayanların sayısı fazla olunca hükümetin ikramiyede ek zam üzerinde çalıştığı kulis bilgisi olarak öne çıkmaya başladı.

GENEL SEÇİMDEN BU YANA EMEKLİ MAAŞLARINDA DURUM

Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonrasında maaşlarında bekledikleri artışı bir türlü göremeyen emekliler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye aldı, 2024'te de en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması dışında bir gelişme yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son açıklamasında ise emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı.

Erdoğan, Ordu'daki konuşması sırasında emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz."

BAYRAM İKRAMİYESİNE EK ZAM ÇALIŞMASI

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre emeklilerle ilgili bayram ikramiyesindeki artışın memnuniyet oluşturmaması nedeniyle yeni bir çalışma başlatılacak. Buna göre emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarılacak.

Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce ikramiyeye ek zammı açıklayacağı yönünde kulis bilgileri konuşulmaya başlandı. Çalışmanın, emeklilerin ekonomideki durum nedeniyle yerel seçimde hükümete tepki göstermesi ihtimalini ortadan kaldırmak için uygulamaya alınacağı yorumları yapıldı.

Emeklilerin bayram ikramiyesine ek zam yapılacak mı?

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Son Dakika Ekonomi Emeklilerin bayram ikramiyesine ek zam yapılacak mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Necati Kaya: Emekliye dilenci muamelesi yapanın Allah belasını versin. 283 12 Yanıtla
  • soner yavuz: resmen emekliyi meletiyorlar eğer bu emeklide sizi sandıkta meletmesse ben artık emklilere bir şey demiyorum emekliyi resmen bitirdiler emekliyi resmen dilenci yaptılar ayıptır ya bu nasıl bir insanlık emekliyi kendilerine biat ettirmek için herşeyi yapıyorlar 231 15 Yanıtla
  • Nuran Cinar: TİYATRO BAŞLADI. OYNAYIN EMEKLİYLE BAKAILIM NEREYE KADAR. UTANIR İNSAN 50 YAŞ ÜSTÜNÜ REZİL KEPAZE ETTİNİZ 114 4 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Eğer ibret almak istiyorsak, Kemal SUNAL'ın İnatçı filmini seyretsinler. Orada topraklarını; ıvır-zıvıra satmak pahasına gözden çıkarıyorlar. Burada da 2 kuruş daha fazla elde edeceğim derken değerlerini yok ediyorlar. Bizlere müstahak. Nasıl yönetilmek istiyorsak o şekilde yönetiliyoruz. Birileri zevk-sefa sürerken, bizler Allah'a iman yolunda, birilerinin oyuncağı olmuşçasına kader deyip olumsuzlukları kabulleniyoruz. 111 7 Yanıtla
  • bedir arslan: emekli kadar taş düşsün başınıza bırakın artık bu emeklinin peşini 78 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Emekliye dilenci muamelesi yapana beddualar savuruyorsunuz ama her zamdan sonra reise dileniyorsunuz. boş verin siz de laf olsun diye burada şikayet ediyorsunuz. ilk işiniz gidip Ak Partiye, reise oy vermek olacak. 60 18 Yanıtla
  • Murat YILDIZ: Bazıları önceden bayram ikramiyesi yoktu, şükredin yazıyor. ABO yu düşürerek emekli maaşlarını yarı yarıya azaltan bu hükumet. Emeklinin cebinden kepçeyle alıp kaşıkla veriyorlar. ABO eski seviyesine çıkartın, hatanızı düzeltin ikramiyeleri istemiyoruz.. ABO düzeltilir se en düşük emekli maaşı zaten 20 bin TL civarı oluyor. Bilmeden cahilce yazmayın. 71 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Wayki bu emekli memur bunların maaşı nin haberi bitmiyor ya verin ya vermeyin yok zam yapıldı yok ek ücret bir kademeye getirin o kademeden 1 tl de fazla vermeyin eksikse eksik fazlaysa fazla ne ugrasiyosunuz zaten doymayana tirilyonda versen boş e adam akılı bir standarta durdurun meşale 20 bin yapın bayram zamida vermeyin 20 binde kalsın sabit 43 9 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Sadaka verir gibi bayram ikramiyesi veriyorlar, kesin o rakamı 5000 TL yapacaklar, o da seçimin hatrına. Bugün 3000 TL 97 usd ediyor, aldığınızda hesaplayın bakalım ne kadar edecek, paranın değeri ne kadar düşecek görün. 46 3 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Haberi dikkatle okudunuz mu? 2018'den önce emekli ikramiye ödeneği yokmuş. Garibim emekliler ne yapsın? 2018 yılına kadar kendilerine değer verilmemiş, şimdi verilen değer de, kendilerinin ne kadar değere layık olduğunu gösteriyor. O bakımdan kıymetli olduklarını sanıyorlar. 29 7
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