Milyonlar onu bekliyordu! Balya balya para hesaplara yatırılıyor

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç devam ediyor. SSK (4a) kapsamında aylık alanların ilk sırası dün ödenirken geri kalanları için de takvim işliyor. Bugün yine SKK emeklisi olup, 20, 21, 22 nolu sigortalıların ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. BAĞ-KUR (4b) emeklileri ise ikramiyelerini 27 Mart'ta alacak.

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmelerinin TBMM'nin ilk oturumunda ele alınması bekleniyor ancak Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaba yatırılması gündeme geldi. Zira TBMM'de onaylanacak önerinin Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceği anlaşılınca emeklilerin mağduriyetini gidermek adına eski tutarların bayramdan önceye yetiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 BİN LİRA HESAPLARA YATIYOR

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.