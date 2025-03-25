Milyonlar onu bekliyordu! Balya balya para hesaplara yatırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Milyonlar onu bekliyordu! Balya balya para hesaplara yatırılıyor

Milyonlar onu bekliyordu! Balya balya para hesaplara yatırılıyor

Emeklilerin uzun süredir beklediği ikramiye ödemeleri devam ediyor. 2025 için ek zam bin liranın hesaplara yansıtılması için TBMM görüşmeleri gerçekleşmeyince eski tutarların bayramdan önce, ilave tutarların da bayramdan sonra hesaplara yatırılması gündeme gelmişti.

25.03.2025 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için süreç devam ediyor. SSK (4a) kapsamında aylık alanların ilk sırası dün ödenirken geri kalanları için de takvim işliyor. Bugün yine SKK emeklisi olup, 20, 21, 22 nolu sigortalıların ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. BAĞ-KUR (4b) emeklileri ise ikramiyelerini 27 Mart'ta alacak.

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmelerinin TBMM'nin ilk oturumunda ele alınması bekleniyor ancak Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaba yatırılması gündeme geldi. Zira TBMM'de onaylanacak önerinin Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceği anlaşılınca emeklilerin mağduriyetini gidermek adına eski tutarların bayramdan önceye yetiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 BİN LİRA HESAPLARA YATIYOR

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerin beklediği para hesaplara yatıyor

Haberler.com Özel, Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlar onu bekliyordu! Balya balya para hesaplara yatırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • ismail:
    evet bekliyorduk hemde sabahlara kadar uyumadan 3 bin lirayi bekliyorduk şimdi bu 3 bin lirayla on numara bir bayram alışverişi yapacaz bayram harçlığımızı ayıracaz torunlara bayramlık ayıracaz baklavamızı şekerlemelerimizi alıp eve gidecez:))) 95 10 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    bu nasil baslik aa 100 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Balya balya dediğin 3.000 lira para yatmış..O da Bayram gelmeden gitti... 85 7 Yanıtla
  • gsgs3466:
    bu başlığı atan resmen t*ş**k geçiyor başka açıklaması olamaz:)) 85 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Balya balya para hesaplara yatıyormuş :) 72 6 Yanıtla
  • Murat denizli:
    1000tl yi çok gordüler yıllardır oy aldıkları emeklıye bunlar daha ıyı günler 69 7 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    cuvalla alicaz lafa bak balya balyamis 70 80 bin maas alan kamyon tutcak ozaman 54 5 Yanıtla
  • 78908900:
    Balya balya dediğiniz para TBMM de 600 MV'nin bir aylık masrafı .. 44 3 Yanıtla
  • Hasan Özgün:
    Trol maaşı aldığınızı bu kadar belli etmeseydiniz. başlığa bak. Emeklinin alacağı 3 bin TL neye yeticekse... 45 2 Yanıtla
  • 78908900:
    3/4 bin lira ikramiye yi gündem eden medya ,600 vekil ne kadar maaş alıyor neden haber yapmıyor ..Emekli nin bir yılda aldığı parayı bir ayda alan 600 vekile sahibiz . 37 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:16:28. #7.13#
SON DAKİKA: Milyonlar onu bekliyordu! Balya balya para hesaplara yatırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement