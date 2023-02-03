CHP, EYT teklifinin genişletilmesini istiyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif, 7 Şubat Salı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

Milyonların dört gözle beklediği EYT'nin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda iktidar ve muhalefet sıraları arasında zaman zaman tansiyon da yükseldi. CHP milletvekilleri, görüşmelere geçilmeden önce, EYT'lilerin mağdur olmaya devam ettiğini öne sürerek, düzenlemenin "prim gün sayısı mağduru", "çıraklık ve stajyerlik mağduru" ile "deprem mağduru" ortaya çıkaracağını dile getirdi ve teklifin kapsamının genişletilmesini istedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Önce Genel Başkanınızın, CHP'li belediyelerden işçi çıkarılmayacağına ilişkin sözlerinin arkasında durun. Tribünlere oynuyorsunuz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sizin 'millet' diye bir derdiniz yok, sadece şov yapıyorsunuz. Bu ülke şov yapanla iş yapanı çok iyi bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, "Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor, siz yapıyorsunuz" demesi üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Kılıçdaroğlu'nun sözü geçiyorsa önce aday olsun." karşılığını verdi.