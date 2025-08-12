Emlak Katılım 2025'te Net Karını Yüzde 46 Artırdı - Son Dakika
Emlak Katılım 2025'te Net Karını Yüzde 46 Artırdı

12.08.2025 10:23
Emlak Katılım, 2025'in ilk yarısında net karını %46 artırarak 7,6 milyar liraya ulaştı.

Emlak Katılım 2025'in ilk yarısında net karını yüzde 46 artırarak 7,6 milyar liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla Türkiye ekonomisine 206 milyar lira kaynak sağladı. Şirket, aynı dönemde net karını yüzde 46 artırarak 7,6 milyar liraya çıkardı.

Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü 298 milyar liraya, toplanan fonları ise 225 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde kullandırılan fonlar yüzde 91 artarken, takibe dönüşüm oranı yüzde 1,02, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,93 olarak gerçekleşti.

Şirket sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025'in ilk yarısında özkaynak karlılığını yüzde 69 seviyesinde tamamladı.

Katılım esaslı portföy saklama kuruluşu lisansına sahip banka olarak sektördeki konumunu sürdüren Emlak Katılım, 2025'in ilk yarısında bu alandaki hizmet kapasitesini de önemli ölçüde artırdı.

Aktif olarak saklayıcılığını yürüttüğü katılım esaslı fon sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183 artış göstererek 34'e ulaştı. Kolektif saklama faaliyetlerine ek olarak sektörün ilk katılım esaslı bireysel saklama hizmetini de bu dönemde hayata geçiren Emlak Katılım, saklama şubesi aracılığıyla iki portföy yönetim şirketine bireysel düzeyde hizmet sunmaya başladı. Bu adımla birlikte Emlak Katılım, portföy saklama alanındaki hizmet yelpazesini genişletti.

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan "Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ" ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Tasarruf finansman sektörüne giriş yapan şirket, ev, araç ve çatılı işyeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanıyor.

Bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları

Reel sektöre ve bireylere yönelik sürdürülebilir finansal çözümler sunarak Türkiye ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterecek portföy yönetim şirketini faaliyete açmak için resmi hazırlıklarını sürdürüyor.

Sektöre yeni bir soluk getirmesi hedeflenen şirketin, yakın dönemde faaliyete geçmesi planlanırken, Emlak Katılım Portföy Yönetim Şirketi, bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak Emlak Katılım'ın dijital bankacılık altyapı ortağı olduğu Depozito Yönetim Sistemi'nin, 2025 sonuna kadar tüm il ve ilçelere yaygınlaştırılması planlanıyor.

Tüketicilerin depozito iade süreçlerini yöneteceği "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)" mobil uygulamasında yer alan e-cüzdan altyapısı ve tüm ödeme sistemleri, Emlak Katılım'ın dijital çözümleriyle entegre biçimde çalışıyor.

Bu işbirliğiyle Emlak Katılım, hem çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyor hem de milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşarak ürün ve hizmetlerini geniş bir tabana yaymayı hedefliyor.

Kaynak: AA

09:41
