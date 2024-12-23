Emlak Konut Asansör deprem konutları için yüzlerce asansör üretti

Ekonomi

Emlak Konut Asansör (EKA) Genel Müdürü Kurtuluş Erdem Bayraktar, üretimini gerçekleştirdikleri 750 asansörün deprem konutlarında hizmet verdiğini, bölgedeki montaj çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının himayesinde 2021'de kurulan EKA, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetini sürdürüyor.

EKA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamak için mühendislerden oluşan 30 kişilik AR-GE ekibiyle yerlilik oranını yüzde 91,46'ya çıkardı.

Deprem bölgesinde yapımı süren konutların asansör ihtiyacını karşılayan EKA, gelecek yıldan itibaren ihracatta adından söz ettirmek istiyor.

İki yılda 4 bin asansör üretildi

Asansör üretiminde Konya'nın lider konumda olduğunu, Türkiye'de asansör ihracatının yüzde 50'ye yakının Konya'dan yapıldığını vurgulayan Bayraktar, "Konya 'asansörün beşiği' olarak biliniyor. Biz de bunun bir parçası olarak fabrikamızı burada konumlandırdık. Üretimimiz Eylül 2022'de başladı. Ocak 2023'te ilk sevkiyatlarımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Bu süre içinde yaklaşık 4 bin asansör ürettik. Bunun da büyük bölümünü sahaya sevk ettik." diye konuştu.

Bayraktar, Emlak Konut GYO'nun projeleriyle başlayan süreçte asansörlerin yüzde 70'inin Emlak Konut, yüzde 30'unun da özel projelerde kullanıldığını ifade etti.

"Kısa sürelerde çok muhteşem işler yapılıyor"

Deprem konutlarında çok önemli işler yaptıklarına işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"1650'nin üzerinde asansörümüzü deprem konutlarına veriyoruz. Konutların 900'ünde montaj çalışmaları devam ediyor, 750'sinde asansörümüz çalışıyor. Adıyaman deprem konutlarındaki asansörlerin tamamını biz yapıyoruz. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve deprem bölgesindeki diğer illerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Orada devletimiz çok ciddi emek sarf ediyor. Binlerce insan çalışıyor. Kısa sürelerde çok muhteşem işler yapılıyor. EKA olarak bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

"En düşükten en yüksek hıza projeleri yapabilecek teknik alt yapıya sahibiz"

Bayraktar, yerli tedarikçi sayısının 700'ün üzerinde olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yabancı tedarikçilerimiz de var. Global bir firma olma hedefimiz var. O yüzden yüzlerce firmayla da bağlantılarımız devam ediyor. Asansörde yerlilik oranımız yüzde 91,46. Bunu da daha yükseklere getirme hedefimiz var. Ülkemizde güzel ürünleri yapabilecek güce sahibiz. Yerinde montaj yapan, bakım, yedek parça ve servis hizmeti sunan, 200 ülkede olan global bir marka olma hedefimiz var. Bu yönde ilerliyoruz. İhracatta 2025 hedeflerimiz çok büyük. Bu noktada da çalışmalarımız devam ediyor. Kapasite olarak da ihtiyaç doğrultusunda 5,6,7 tonlara kadar asansörler tedarik etme imkanına sahip oluyoruz. En düşük hızdan en yüksek hıza kadar da projeleri yapabilecek teknik alt yapıya sahibiz."