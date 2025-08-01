Emlak Konut GYO'dan Damla Kent Projesi Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Konut GYO'dan Damla Kent Projesi Bilgilendirmesi

Emlak Konut GYO\'dan Damla Kent Projesi Bilgilendirmesi
01.08.2025 14:25
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Emlak Konut GYO, Damla Kent projesi ve Gayrimenkul Sertifikası hakkında bilgilendirme yapıyor.

Emlak Konut GYO uzman ekipleri, Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi hakkında vatandaşlara yüz yüze daha detaylı bilgi vermek için sahaya indi. Emlak Konut GYO'nun bilgilendirme ekipleri, Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesini tanıtmak için Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz sürecinde nasıl alınacağını adım adım vatandaşlara anlatmaya başladı.

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliği ile hayata geçirilen küçük paylarla büyük yatırım imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 24 Temmuz'da açıkladığı yeni nesil yatırım modeli Gayrimenkul Sertifikası ve Damla Kent projesinin detaylarını anlatmak için hazırlanan "Bilgilendirme Tır ve Çadırları", İstanbul'un merkezi noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Bilgilendirme ekipleri, vatandaşları "Gayrimenkul Sertifikası'nın Borsa İstanbul'dan nasıl alınacağı' ve 'Damla Kent projesinin detayları' hakkında bilgilendirmeye başladı.

Gayrimenkul Sertifikası için talep toplama sürecinin 4 Ağustos'ta başlayacağı ve 8 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi. Sertifikaların, Borsa İstanbul'da "DMLKT" işlem kodu ile alınabileceği kaydedildi.

Emlak Konut uzmanları adım adım anlatıyor

Başakşehir'de Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilecek Damla Kent projesi, yatırımcılara küçük paylarla projeden ev sahibi olma veya gayrimenkul yatırımı yapma imkanı sunuyor. Bilgilendirme Tır ve Çadırları'nda, vatandaşların "Gayrimenkul Sertifikası nedir, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır?" gibi soruları yüz yüze yanıtlanırken ve proje detayları da paylaşılmaya başlandı.

Ziyaretçiler, VR gözlüklerle örnek daireleri gezebilirken, kat planlarını ve proje detaylarını inceleyebilme imkanı buluyor. Yatırım hesabı olanların talep toplama sürecine kolayca katılabileceği anlatılırken, hesabı olmayanlara da hesap açma konusunda destek sağlanıyor. Projede sunulan farklı daire tipleri, geniş meydanlar, yeşil parklar, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar ve yürüyüş yolları vatandaşlara tanıtılıyor.

"Bilgilendirme Tır ve Çadırları"nın lokasyonları

Emlak Konut GYO tarafından, vatandaşların sorularını cevaplayan uzman ekiplerin bulunduğu "Bilgilendirme Tır ve Çadırları"nın hangi tarihte nerede olacağıyla ilgili konum bilgileri paylaşıldı. Yanı sıra TIR'larının lokasyon bilgileri de Emlak Konut GYO'nun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya devam ediyor.

Bilgilendirme çadırları 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da şu lokasyonlarda yer alacak:

Sabit çadır lokasyonları 1 - 8 Ağustos

Üsküdar - Sahil Meydanı

Esenler - Dörtyol Meydanı

Ümraniye- 15 Temmuz Meydanı

Başakşehir - Kent Meydanı

Bilgilendirme tırları ise 1-8 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da şu lokasyonlarda yer alacak:

Anadolu Yakası: Çekmeköy, Üsküdar, Kadıköy, Sultanbeyli

Avrupa Yakası: Esenyurt, Eminönü, Taksim, Bağcılar, Beylikdüzü, Arnavutköy

Anadolu ve Avrupa Yakaları'nda yer alacak bilgilendirme tırlarının lokasyonları ise şöyle:

1 Ağustos Çekmeköy - Esenyurt

2 Ağustos Kadıköy - Taksim

3 Ağustos Kadıköy - Bağcılar

4 Ağustos Kadıköy - Eminönü

5 Ağustos Üsküdar - Eminönü

6 Ağustos Üsküdar - Beylikdüzü

7 Ağustos Sultanbeyli - Arnavutköy

8 Ağustos Kadıköy - Eminönü - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Konut GYO'dan Damla Kent Projesi Bilgilendirmesi - Son Dakika

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