Emlak Vergilerinde Fahiş Artış Uyarısı: Rayiç Değerler Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Vergilerinde Fahiş Artış Uyarısı: Rayiç Değerler Yükseliyor

Emlak Vergilerinde Fahiş Artış Uyarısı: Rayiç Değerler Yükseliyor
28.07.2025 12:14  Güncelleme: 12:16
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Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2026-2029 döneminde emlak vergilerinin artışında dikkat çeken fahiş değerler belirledi. Rayiç bedel artışları ile kiraların ve taşınmaz fiyatlarının yükseleceği uyarısında bulundu. Vatandaşların itiraz hakları ve süreçleri hakkında bilgi verdi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2026–2029 döneminde uygulanacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, her dört yılda bir takdir komisyonu kararları ile tespit edilmektedir. Emlak vergilerinde 4 yıllık yeni bir dönem başlıyor. Takdir komisyonlarının belirlediği yüksek değerler milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Birçok ilçede rayiç değerlerde fahiş artışlar dikkat çekiyor" dedi.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak vergileri konusunda açıklamalarda bulundu. Özelmacıklı, "Emlak vergilerinin temelini oluşturan rayiç bedel artışları, tapu harçlarından, veraset ve intikal vergilerine, değerli konut vergisinden, emsal kira ve değer artış kazancına kadar vatandaşların birçok konuda vergi yükünü artıracak. Bu artışlar hem kiraları hem de satılık taşınmaz fiyatlarını artırır. Özellikle de bazı bölgelerdeki artışların mevcut değerinin çok üstünde olması nedeniyle piyasalarının önümüzdeki yıl kilitlenmesine sebep olur. Bizim bu konudaki önerimiz geçmiş dönemlerde de olduğu gibi rayiç bedel artışlarına bir üst sınır getirilmesidir" dedi.

"Belirlenme şekli ve itiraz süreci"

2025 yılının 2026 ile 2029 döneminde uygulanacak rayiç bedellerin belirlendiği yıl olduğunu hatırlatan Özelmacıklı "Emlak Vergisi Kanunu kapsamında takdir komisyonunun toplanması sonrasında bir değer belirleniyor. Arsa takdir komisyonlarında belediye temsilcisi, vergi dairesi temsilcileri, tapu müdürlüğü, ticaret odası temsilcisi ve ilgili mahalle veya köy muhtarı bulunuyor. Belirlenen değerler üst kurula sunuluyor. Üst kurul valilikler, defterdar temsilcisi, tapu müdürü temsilcisinden oluşuyor. Emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri tüm belediyeler tarafından yapıldı. Rayiç bedeller tüm muhtarlıklara gönderildi. Muhtarlıktan veya belediyelerin ilan panosundan rayiç bedellerin öğrenilmesi mümkün. Vergiler de belirlenen rayiç değerler üzerinden belli oranlarda alınıyor. Arsalarda bu rayiç değer üzerinden binde 3, konutlarda binde 1, iş yerlerinde ise binde 2 oranında emlak vergisi ödeniyor. Büyükşehirlerde ise bu iki katı olarak uygulanıyor. Vatandaşların rayiç bedel listelerine itiraz etme hakkı bulunuyor. Takdir komisyonu kararlarına da ilanından itibaren 30 gün içinde dava açılabiliyor. Bu yıl için son tarih 7 Eylül 2025. Vatandaşlarımızın bu süreci kaçırmaması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Örnekler ürkütücü"

Vatandaşların bu konuda çok haberdar olmadığını ancak özellikle 2026 Mayıs ayında ödenecek emlak vergilerinde durumun vahametinin anlaşılacağını ifade eden Özelmacıklı, "İstanbul başta olmak üzere birçok ilçede emlak vergilerinin temelini oluşturan arsa rayiç değerlerinde onlarca kat artışlara şahit oluyoruz. Örneğin, Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde 3 bin 384 TL olan metrekare rayiç bedeli 61 bin 600 TL'ye, Üsküdar Kuzguncuk Kuşbakışı Caddesi'nde ise 40 bin 718 TL'den 200 bin TL'ye çıkarılıyor. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çilek Sokak 5 bin 191 TL'den 80 bin TL'ye, Sarıyer Emirgan Katar Caddesi 21 bin 631 TL'den 175 bin TL'ye yükseliyor. Bu artışlar, vatandaşların bütçelerini çok ciddi şekilde zorlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Tapuda işlem sayısı 10.5 milyonu geçti"

Tapu dairelerinde yapılan toplam işlem sayısının ilk 7 ayda 10,5 milyon barajını geçtiğini de ifade eden Özelmacıklı, "Tüm gayrimenkul türlerinde satışlar 1 milyon 650 bini geçerken, tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri de 75 milyar seviyesine yaklaştı. Özellikle satışlara baktığımızda, 1 milyon 650 bini geçen satışlardan ise 72 milyara yakın tapu harcı geliri elde edildi" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Vergilerinde Fahiş Artış Uyarısı: Rayiç Değerler Yükseliyor - Son Dakika

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