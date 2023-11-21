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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 9 bin 500'ü polis memuru olmak üzere 10 bin 103 kadro ihdas edildi.

21.11.2023 07:36  - Güncelleme: 07:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü için 10 bin 102 kadro oluşturuldu.

9 BİN 500 POLİS MEMURU

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

10 BİN 102 YENİ KADRO İHDAS EDİLDİ

Kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne toplam 10 bin 102 yeni kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi - Son Dakika
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