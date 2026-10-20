Enerji Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, 2035\'e kadar 80 milyar dolarlık yatırım öngördü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, enerjiyi güvenli ve verimli şekilde taşıyacak iletim ve dağıtım altyapısına 2035'e kadar yaklaşık 80 milyar dolar yatırım öngördüklerini bildirdi.

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından düzenlenen 2. Enerji Stratejileri Konferansı'nda konuşan Şatıroğlu, 2040 Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmalarını sürdürdüklerini, Türkiye'nin gelecek yıllardaki enerji yapısına yön verecek uzun vadeli bir yol haritası belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün ağustos ayı itibarıyla 127 gigavata, yenilenebilir enerji kurulu gücünün de 80 bin megavata ulaştığının altını çizen Şatıroğlu, "Yenilenebilir enerji potansiyelimizi yalnızca karasal alanlarla sınırlı görmüyoruz, Denizüstü Rüzgar Projesi'nde de 2035'e kadar 5 gigavatlık yatırım yapılmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şatıroğlu, büyüyen enerjiyi güvenli ve verimli şekilde taşıyacak iletim ve dağıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla 2035'e kadar yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yapılmasını öngördüklerini vurgulayarak, "Bu yatırımlar kapsamında ülkemize ilk kez hayata geçirmeyi hedefleyeceğimiz yüksek gerilim doğru akım iletim hatları da bulunmaktadır. Yenilenebilir kaynaklarla üretilen elektriğin sisteme entegrasyonunu kolaylaştırmayı, şebeke esnekliğimizi ve arz güvenliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Mevcut enerji depolama kapasitemiz 495 megavat"

Süper İzin Kanunu ile enerji depolamaya yapılan yatırımların artmasını umut ettiklerini belirten Şatıroğlu, "Mevcut enerji depolama kapasitemiz 495 megavata ulaşmış. Süreci devam eden projeler de tamamlandıktan sonra gelecek yıllarda bu kapasitenin birkaç bin megavata çıkmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şatıroğlu, enerji sistemlerinde yaşanan dönüşümün bir başka önemli boyutunun da dijitalleşme olduğunu belirterek, "Elektrik şebekelerinden doğal gaz altyapılarına kadar kritik sistemlerimizin güvenliği yalnızca fiziksel korumayla sağlanamaz. Dijital altyapıların korunması, veri güvenliği, sistemler arası koordinasyon ve kriz anlarında kesintisiz işleyişin sürdürülmesi de oldukça önemlidir. Bu nedenle dijital dönüşümü verimlilik ve yenilik kadar güvenlik ve dayanıklılık açısından değerlendiriyoruz. Bizlerin de üretimden tüketim noktasına kadarki bütün unsurlarımızı bilhassa siber saldırıya karşı çok dikkatli korumak zorunda olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve TESAB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Benli de 2040 Türkiye Ulusal Enerji Planı'nın önemli aktörlerinden biri olma kararlılığıyla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün enerji dönüşümünün öncüsü olan AB'nin son 10 yılda yaptığı 430 gigavat güneş ve rüzgar yatırımlarıyla 2030 yılı için 200 gigavat depolama kapasitesi hedefini sadece çevresel değil, ekonomik rekabet açısından da değerlendirmemiz gerekmektedir. Bu durum, Bakanlığımızın ortaya koyduğu elektrifikasyon atağının ve COP31'in de merkezinde olan 2035 yılı için yüzde 35 elektrifikasyon hedefinin önemini bir kez daha göstermiştir."

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Söyler ise elektrik enerjisinin ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve sürdürülebilirlik ekseninde stratejik bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Üniversitelerle işbirliği enerji sektöründe yeniliklerin ve sürdürülebilir çözümlerin önünü açacaktır. Bu işbirliklerine katkı sunmak ve sektörel dönüşümde aktif bir rol oynamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.