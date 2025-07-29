Enerji Bakanı Bayraktar'dan ABD İle Enerji İşbirliği Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile enerji ilişkilerine dair, "Petrol-doğalgazda ortak arama ve SMR'lar gündemde. Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bayraktar, Irak- Türkiye petrol boru hattı, elektrik tüketimi ve ABD ile enerji ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak-Türkiye petrol boru hattına ilişkin konuşan Bayraktar, "Bu hatta neredeyse günlük 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Bunu ben OPEC toplantısında Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani'ye de söyledim. Yeni anlaşma taslağında bu hattın 'full' kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin" ifadelerine yer verdi.

Gönderilen metnin içerisinde Güney'e hat uzatılması gibi seçeneklerinin de olduğunu söyleyen Bayraktar, "Bunun tamamının Irak'tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın Güney'e ulaşması lazım" diye konuştu.

Irak tarafından belli noktalara kadar çekilen hatların olduğunu da ifade eden Bayraktar, "Ama o hatların akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor; aslında export rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi" diye konuştu.

"Türkiye'de elektrik tüketim rekorları kırılıyor"

Türkiye'de elektrik tüketimine ilişkin bilgiler de paylaşan Bayraktar, "Türkiye'de tüketim rekorları kırılıyor. Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma'da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

ABD ile olan enerji ilişkilerine değinen Bayraktar, "Petrol-doğalgazda ortak arama ve SMR'lar gündemde. Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler" bilgilerini paylaştı.

Bayraktar, ABD ile Türkiye arasından yeni bir LNG anlaşması olabileceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA