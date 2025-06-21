Enerji Bakanı\'ndan Gaz Tedarik Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz tedarikinde sorun yaşanmadığını ve sevkiyatın sürdüğünü belirterek, "Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda." dedi.

Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) ziyareti çerçevesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın enerjide Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Bayraktar, "Petrol, doğal gaz, nükleer enerjinin yanı sıra kömür ve LPG yani petrol ürünlerinde de çok önemli bir tedarikçimiz ve Rusya ile çok uzun yıllara dayalı bir enerji işbirliğimiz var." diye konuştu.

Bayraktar, Rusya'daki temasları kapsamında Rus yetkililerle mevcut işbirliğinin durumu ve gelecek sürece dair yapılabilecekleri ele aldıklarını anlatarak, "SPIEF vesilesiyle geldiğimiz St. Petersburg'da ilgili muhataplarımıza görüşme fırsatı bulduk. Forumdaki panellerde de gerek nükleer enerji alanında, gerekse enerjinin diğer alanlarındaki iş birliğimizle alakalı, ayrıca küresel gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Dolayısıyla burası önemli bir platform." değerlendirmesinde bulundu.

-? ? Orta Doğu'da artan gerilim

Enerji sektörünün son 5 yılda önemli sınamalardan geçtiğine işaret eden Bayraktar, "2020'de pandemiyle başlayan bir süreçte enerjide fiyatların hızla yükselişe geçtiği bir süreci gördük. Enerji piyasalarının belirli bir dengede gitmesi çok önemli." dedi.

Bayraktar, iklimle alakalı çeşitli krizlerin yaşandığı ve iklim politikalarının enerji sektörünü yönlendirdiği bir sürecin de yaşandığını belirterek, söz konusu sürecin devam ettiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaşın da özellikle Avrupa'da önemli bir etki yarattığını belirten Bayraktar, "Ticaret savaşları, tedarik zincirindeki kırılmalar, yaptırımlar, ticaret politikalarındaki kararlar, korumacı politikalar, finansal piyasalarda yaşanan yüksek faiz, yüksek enflasyonlu süreçler. Baktığınız zaman aslında dünya enerji piyasaları son beş yıldır çok ağır sınamalardan geçiyor." diye konuştu.

Bayraktar, söz konusu krizlere Orta Doğu'da artan gerilimle yenisinin eklendiğini anlatarak, "Bu da benzer şekilde makro ölçekli etkileri, ülkemize de yansımaları olabilecek bir gelişme. Enerji sektörümüz ve enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda. Geçmişte yaşadığımız tüm sıkıntıların üstesinden gelebilmeyi başardık. Bu önümüzdeki süreçte de elbette öncelikli beklentimiz ve isteğimiz yine üstesinden gelebilmektir." ifadelerini kullandı.

?Enerji arz güvenliğinde çalışmalar yoğunlaştırıldı

Yaşanan gerilimin hızlı bir şekilde son bulmasını temenni ettiklerinin altını çizen Bayraktar, "Bunun ötesinde şu andaki gelişmelerin esas itibariyle ekonomik etkisini görmeye başlıyoruz. Fiyatlarda yukarı doğru bir gidiş söz konusu oldu. İş daha kötü bir noktaya, daha büyük bir noktaya gidebilir mi? Bunu bilmek şu andan mümkün değil ama çok daha böyle kaotik senaryoların olacağını ben düşünmüyorum." dedi.

Bayraktar, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle fiyatlarda bir miktar yukarı hareket ve oynaklık olabileceğini ancak bu durumun belirli bir süre sonra dengeye gelmesini umduklarını ifade etti.

Arz güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Arz güvenliği noktasında biz gerekli tedbirlerimizi almış durumdayız. İran, Türkiye'ye bugün itibariyle vermesi gereken doğal gazın tedarikini yapıyor. Herhangi bir kesinti yok. Petrol ve petrol ürünlerinde ithalatımız zaten yok. Dolayısıyla bu noktada bir arz güvenliğinde sıkıntı görmüyoruz." dedi.

Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamlaştırmak için alternatif çalışmaları da yürüttüklerine işaret eden Bayraktar, "Şu anda bu çalışmaları çok daha yoğun bir şekilde yapıyoruz. Yaz sezonundayız. Biz şu anda depolarımızı doldurmakla meşgulüz. Ama onun dışında gaz tüketiminin az olduğu bir zamandayız ve bu önemli. Kışa ülkemizi bu anlamda arz güvenliğini tesis edecek şekilde hazırlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın Türkiye için arz anlamında önemli bir ortak olduğunu belirten Bayraktar, gelecek dönemde de söz konusu işbirliğini devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.