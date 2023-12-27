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Enerji Bakanlığı, Kars'ta kışa hazırlık tatbikatı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kars'ta elektrik iletim hatlarında meydana gelebilecek buz yükünün etkilerini gözlemlemek amacıyla kışa hazırlık tatbikatı yaptı. Tatbikatta, kriz yönetimi, buz yükünün elektrik sektörüne etkileri ve alınacak önlemler ele alındı.

Enerji Bakanlığı, Kars\'ta kışa hazırlık tatbikatı yaptı
27.12.2023 - 15:15,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kars'ta elektrik iletim hatlarında meydana gelebilecek buz yükünün etkilerini gözlemlemek amacıyla kışa hazırlık tatbikatı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elektrik Kaynaklı Acil Durum Kriz Yönetim Kurulu toplandı.

Bakanlık bünyesinde kurulan Acil Durum Kriz Yönetim Merkezi'nde bir araya gelen kurul, Kars'ta elektrik direklerinin buzlanma etkisiyle yıkılması sonucu meydana gelen elektrik arızası senaryosu üzerine müdahale yönetimi gerçekleştirdi.

Toplantıda, kriz yönetimi, buz yükünün elektrik sektörüne etkileri ve alınacak önlemlere ilişkin konular ele alındı.

Bu kapsamda, Türkiye Elektrik İletim AŞ, (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Aras Elektrik Dağıtım AŞ'de (Aras EDAŞ) kurulan kriz merkezleriyle irtibata geçilerek olası bir elektrik kesintisi durumunda yapılması gerekenler ve eksiklikler tespit edildi.

Tatbikat kapsamında oluşturulan senaryoya göre, sabah 09.30'da Kars Transformatör Merkezi'nde 170 kW Kars-Narinkale Havza Elektrik İletim Hattı'nın bir bölümünün servis dışı olduğu bilgisi alındı. Hava durumunun kar yağışlı ve fırtınalı olduğu bildirildi.

Bölgenin elektrik dağıtım şirketi olan Aras EDAŞ, buz yükü nedeniyle 2 direğin yıkıldığını ve 3 bin 584 abonenin bulunduğu 30 köyün enerjisiz kaldığını aktardı. Ayrıca hattın birçok noktasında buz yükü sebebiyle iletkenlerin yere yakınlığının iki metreye kadar düştüğü kaydedildi. Buzlanma sebebiyle Kars merkez, Digor, Sarıkamış ve Susuz'da toplam 48 alçak gerilim direğinin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Senaryo kapsamında, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü ve Aras EDAŞ Kars İl Koordinatörlüğünde kriz masaları oluşturuldu. Bakanlıkta ise Elektrik Kaynaklı Acil Durum Kriz Yönetimi Kurulu toplandı. Kurulun koordinasyonunda bölgeye kar paletli araçlarla giden hat bakım ekibi, kesintinin 72. saatinde sorunlu direğin montaj çalışmalarını tamamladı. Hattın üzerindeki buz yükünün dökülmesi çalışmaları, 48. saatte sonuçlandırıldı.

TEİAŞ ekipleri, başka bir sorun olasılığına karşı bölgede kontroller yaptı. Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'dan gelen ekipler, alçak gerilim arızalarını giderdi. Böylece 170 kW Kars-Narinkale Havza Elektrik İletim Hattı yeniden devreye alındı ve tüm bölgeye enerji verilmeye başlandı.

Tatbikat kapsamında, Aras EDAŞ'ın sahada ve masadaki kriz yönetimi bölgeye canlı bağlantı yapılarak test edildi. TEİAŞ'ın elektrik kesintisi meydana gelen bölgedeki iletim hatlarına müdahalesi de videolu bağlantılarla gözlemlendi. Aras EDAŞ'ın kesintiden etkilenen enerji nakil hatları ile sahada özellikle jeneratörle çalışması elzem bölgelere yönelik aldığı aksiyonlar takip edildi.

Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetim Stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen ve 125 personelin katıldığı tatbikatta kamu özel sektör işbirliği test edildi.

Kaynak: AA
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