Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Türkiye'de enerji projeleri için çeşitli taşınmazlar acele kamulaştırılacak, kararlar Resmi Gazete'de.

17.01.2025 09:16
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arapgir RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Malatya'da bulunan ilgili taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Lapseki-Tümad Madencilik Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili güzergaha isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Kale ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında yapılacak sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları, anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

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