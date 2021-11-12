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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Afyonkarahisar Ekonomi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Afyonkarahisar Ekonomi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

12.11.2021 13:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Afyonkarahisar Ekonomi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, 2020 yılında 1,7 milyar dolar olan doğal taş ihracatının bu yıl 2 milyar doları geçmesini beklediklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, 2020 yılında 1,7 milyar dolar olan doğal taş ihracatının bu yıl 2 milyar doları geçmesini beklediklerini bildirdi.

Kalaycı, termal bir oteldeki "mermer" konulu Afyonkarahisar Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Kalaycı, şöyle konuştu:

"Mermer, doğal taş konusunun altında yer alan bir başlıktır. Doğal taş konusunda da Türkiye fevkalade zengin bir ülkedir. Dünyadaki toplam doğal taş rezervlerinin yüzde 40'a yakını Türkiye'dedir. Bu çok önemli bir rakam. Burada büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizin doğal taş konusunda bazı zayıf noktaları var. Örneğin verimliliğin çok düşük olması gibi. Doğal taşın yanında borda da dünya rezervlerinin yüzde 73'ü ülkemizde. Bor konusu ayrıca ilginç bir konudur ve beklentiler de çok yüksektir. Bu konuda geçmişten günümüze kadar çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada, yıllık 1 milyar dolar ciro yapabilir duruma gelmiş ETİ Maden İşletmeleri, boru işleyen ve pazarlayan kurumumuzdur. Son yıllarda borda önemli gelişmeler söz konusu. 2022 yılı sonunda 'bor karbür', yani bora, madene, katma değer katarak daha yüksek fiyatlarda ihraç edilmesini sağlayacak çalışmalar yapılıyor. 2022 yılı sonunda inşallah, Balıkesir'de Bor Karbür Fabrikası'nın açılışını yapmış olacağız. Yine aynı bağlamda 'Ferrobor' tesisinin de 2022 yılı sonunda üretime geçmesi planlanıyor."

Krom madeninde de Türkiye'nin dünyada ilk 5'e girdiğine ancak alınması gereken çok mesafe olduğuna dikkati çeken Kalaycı, ülkenin endüstriyel ham maddeler konusunda zengin ve şanslı olduğunu belirtti.

Literatürde Türkiye'de 300 çeşit mermer, 200 çeşit traverten ve 650 çeşit renk ile ton olduğunun belirtildiğini kaydeden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Bu gerçekten ülkemiz açısında çok büyük bir zenginliktir ve avantajdır. Tarihsel olarak baktığımızda ise ülkemiz bu zenginliğin farkına varmış. İlk doğal taş faaliyetlerinin 4 bin yıl önce Marmara Adası'nda başladığı söyleniyor. Dünya çapında tanınan, mermerin başkenti Afyonkarahisar'a bakıldığında ise Vatikan'daki kilisenin giriş sütunlarının İscehisar'dan gönderilen mermerler olduğu rivayet edilir. Bu da çok önemlidir. Bu da kaliteyi, işçiliği, çabayı ve tarihsel birikmişliği gösterir. Hatta daha ilginci, insanlık tarihinde 10 bin yıl öncesinden bahsediliyordu. Artık Göbeklitepe'yle 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Orada işlenmiş doğal taşlar var. Anadolu'nun 12 bin yıllık bir mermer ve doğal taş geçmişi olduğunu gösteriyor. Bu da fevkalade önemlidir. Bunun daha da ileriye götürülmesi lazım. Afyonkarahisar'a da bu anlamda çok büyük iş düşüyor."

Kalaycı, Türkiye'de mermer sektöründe küçüklü büyüklü 2 bin fabrika, 9 bin atölye ile 200 binin üzerinde direkt istihdamın bulunduğunu anlattı.

Mermer sektörünün hafife alınamayacağına değinen Kalaycı, şöyle devam etti:

"Pandemi nedeniyle üretim faaliyetlerinin aksadığı 2020 yılında bizim doğal taş ihracatımız 1,7 milyar dolardır. Bu da toplam maden ihracatımızın yüzde 40'ına tekabül ediyor. 2021 yılında ise bu rakamın 2 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Maden ihracatı bağlamında ise yüzde 40-45'lik bir aralığa tekabül edeceğini tahmin ediyoruz. Bu rakam da çok önemli. 2020 yılındaki 1,7 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık 1 milyar doları işlenmiş mermerdir. 700 milyon dolara yakın kısmı da blok mermer satışıdır."

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de kentin Türkiye mermer ihracatının yüzde 11,54'ünü karşıladığını, 200 milyon dolar ihracatının bulunduğunu ve 7 bin 122 kişinin sektörde çalıştığını ifade etti.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Hürriyet Akdeniz Yazı İşleri Müdürü Salim Uzun da bir konuşma yaptı.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, konuşmacılara plaket takdim etti. Zirve, mermer sektörü paneliyle devam etti.

Şeref Kalaycı, Karahisar, Doğal Taş, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Kalaycı, Afyonkarahisar Ekonomi Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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