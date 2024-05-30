Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara büyükelçileri ile görüştü

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara büyükelçileri ile nükleer enerji ve madencilik alanlarında uluslararası işbirlikleri konularını görüştüklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, iki ülkenin Ankara büyükelçilerini bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, iki ayrı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Güney Kore'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'i Bakanlığımızda ağırladık. Başta nükleer enerji olmak üzere ülkelerimiz arasında geliştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'i ile geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Pekin ziyaretimizi değerlendirerek bundan sonraki süreçte iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarındaki işbirliklerinin geliştirilmesi için yapılacakları ele aldık."