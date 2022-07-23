Enerjide acele kamulaştırma kararları

Uşak ve Ağrı'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uşak'ın Eşme ilçesinde yapılacak "154 kV Eşme Trafo Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel ?Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ağrı'da TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Yakaağzı RES-İpektepe RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında gösterilen bazı taşınmazlar da acele istimlak edilecek.

Ayrıca, "Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla, Zonguldak-Düzce- Sakarya güzergahına isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.