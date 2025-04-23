Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024'te Adana, Gaziantep ve Bartın'da enerji altyapısını güçlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024'te Adana, Gaziantep ve Bartın'da enerji altyapısını güçlendirdi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Adana, Gaziantep ve Bartın'da 2024 boyunca bakım, onarım ve yatırım faaliyetleriyle kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sundu.

23.04.2025 11:43
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Adana, Gaziantep ve Bartın'da 2024 boyunca bakım, onarım ve yatırım faaliyetleriyle kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sundu.

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği stratejilerinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odaklı projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden şirketler, 2024'te müşteri odaklı yaklaşımlarıyla başarılı çalışmalara imza attı.

Şirketler, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projelere de öncelik verdi, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attıkları adımları sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Adana'da hizmet verdiği 13 bin 729 trafo ve 38 bin 644 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde toplamda 5 bin 816 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı.

Bunun yanı sıra, 6 pano, 141 trafo ve 522 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1380 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te hizmet verdiği 10 bin 716 trafo ve 26 bin 121 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde toplamda 8 bin 512 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı.

Bunun yanı sıra, 168 trafo ve 277 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi.

Aynı dönemde 1286 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Toroslar EDAŞ, 2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 264 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 401 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 452 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı.

Ayrıca, 384 yeni elektrik panosu ve 116 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Bartın'da enerji altyapısı daha da güçleniyor

Ormanlık alanların yoğun olduğu coğrafyada, mevsimsel ve çevresel koşulların enerji iletimini zorlaştırdığı bölgelerde Başkent EDAŞ, dayanıklı altyapılar kurarak kesintisiz enerji arzını garanti altına aldı.

Bartın'ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde toplam 2 bin 32 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirilirken; 26 pano, 58 trafo ve 43 dağıtım merkezinde bakım çalışmaları yapıldı.

Aynı dönemde, 465 kilometrelik enerji hattı gözden geçirilerek altyapı daha sağlam hale getirildi. Yatırımlar kapsamında ise, 141 kilometrelik yeni yer altı kablosu döşendi, 1845 yeni aydınlatma armatürü montajı tamamlandı.

Ayrıca, 176 yeni pano ve 40 yeni trafo merkezi kurularak enerji dağıtım ağı genişletildi ve modernize edildi.

Tüm bu çalışmalar, Başkent EDAŞ'ın 2024 yılı için belirlediği hedeflerin başarıyla gerçekleşmesini sağladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024'te Adana, Gaziantep ve Bartın'da enerji altyapısını güçlendirdi - Son Dakika

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