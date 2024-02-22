Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlarla müşteri odaklı çalışmalar gerçekleştirdi

Ekonomi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin elektrik dağıtımındaki 3 şirketi olan AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirerek geçen yıl Anadolu Yakası, Karabük ve Osmaniye'de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden söz konusu dağıtım şirketleri sorumlu oldukları illerde bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

AYEDAŞ, Anadolu Yakası'nda hizmet verdiği 8 bin 211 trafo ve 35 bin 125 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 41 bin 772 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren AYEDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 2 bin 148 pano ile 134 trafo ve 2 bin 615 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı.

Şirket, 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 893 kilometrelik yeni kablo döşeyen AYEDAŞ ekipleri 2 bin 505 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 1064 elektrik panosu ile 139 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Başkent EDAŞ da Karabük'te 1762 trafo ve 7823 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 3 bin 7 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri bölgede 204 pano ile 168 trafo ve 134 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Karabük'te hizmet verdiği 178 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 212 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1510 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 137 elektrik panosu ile 44 trafo ve 5 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı.

Öte yandan, Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de hizmet verdiği 2 bin 977 trafo ve 12 bin 860 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi, Bahçe, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas ilçelerinde 1804 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 4 trafo ve 41 dağıtım merkezini de elden geçirdi.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Osmaniye'de hizmet verdiği 263 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 2 bin 305 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 490 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 134 elektrik panosu ve 60 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Ayrıca Toroslar EDAŞ, 2016-2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırım yapan şirket oldu.

Açıklamada, şirketlerin hizmet verdiği bölgelerde bakım ve yatırım çalışmalarının hız kesmeden süreceği kaydedildi.