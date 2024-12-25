Enerjisa\'dan Gençlere İnovasyon Desteği

Ekonomi

İnsan ve teknolojiyi merkeze aldığı proje ve hizmetlerini artıran Enerjisa Enerji, şimdiye kadar 750 üniversiteli öğrenciye inovasyon ve girişimcilik eğitimi verdiği yeni Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi ile çalışmalarına devam ediyor.

Sabancı Topluluğu tarafından başlatılan Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, gençlere yenilik ve teknolojiye erişim konusunda destek sunan Enerjisa Enerji, Ankara Söğütözü'ndeki dijital donanımlı ve etkileşimli Enerji Tüneli ile öne çıkan Müşteri Hizmetleri Merkezi'nde yer alan Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi'nde üniversitelileri ağırlıyor.

Sabancı Topluluğu'nun öncülüğünü yaptığı Sabancı Gençlik Seferberliği, üniversite öğrencilerinin inovasyon ve girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirildi. Bu kapsamdaki projelerden biri de enerji sektöründeki dijital dönüşüm ve yenilikçi uygulamaların odak noktasında yer alan, geçtiğimiz yıllarda da birçok girişimciye destek veren Enerjisa Enerji tarafından gerçekleştirildi.

Beyin göçünün beyin gücüne dönüşmesi hedefleniyor

Enerjisa Enerji, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 88 farklı üniversiteden toplam 750 öğrenciyi bir araya getirerek geniş ölçekte bir öğrenme ve gelişim yolculuğuna imza attı. 2025 yılında da genişleyerek devam edecek proje, enerji sektöründeki dijital dönüşüm ve yenilikçi uygulamalara odaklanarak, gençlerin bu alandaki kariyer olanaklarına yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürerek ülkemizin en değerli hazinesi olan gençlere ilham vermek ise nihai amaç olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında sadece 2024 yılında 7 farklı oturum düzenlenerek, farklı üniversitelerden katılımcılara girişimciliğin temelleri, enerji sektöründeki trendler ve dijital dönüşüm çözümleri gibi çeşitli konularda çarpıcı bilgiler sunuldu. İnovasyon ve girişimcilik eğitimlerinin içeriği ise müşteri odaklılık, tasarım odaklı düşünme ve açık inovasyon yaklaşımlarını kapsayarak girişimcilik ekosisteminin temelini oluşturdu. Girişim ekosisteminin yeni trendleri arasında yer alan üretken yapay zeka, e-mobilite ve sürdürülebilir enerji teknolojileri gibi teknolojik gelişmelerin etkileri ele alınarak, inovasyonun ekonomik büyümeye, yeni pazarların oluşmasına ve istihdama olan katkısı vurgulandı.

Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi, Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi'ne dönüştü

Teknoloji ve Etki Merkezi'nin ev sahibi ise Enerjisa Enerji'nin geçtiğimiz yıl ilk kez Ankara Söğütözü'nde yeni konseptini hayata geçirdiği müşteri hizmetleri merkezi oldu. Teknoloji ve inovasyonun ön plana çıktığı ve sürdürülebilirlik odağında tasarlanarak hayata geçen Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi, Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi ile yeni bir unvan kazanmış oldu. İçerisinde bulunan enerji tüneli gibi ilham verici alanlarla zenginleştirilen merkez, inovasyon ve girişimcilik eğitimlerine ev sahipliği yaparak gençlerin hem sektörü yakından tanıyacağı hem de projelerini geliştirebileceği bir platform haline geldi.

Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi'ndeki yoğun eğitim süreci boyunca, 88 üniversiteden gelen 750 öğrenci, sektörel bilgi ve deneyimlerini artırarak, kendi projelerini geliştirme fırsatı buldu.

"Gençlerimizin yüksek potansiyelini yüksek verimliliğe dönüştürmenin yolunu bulmalıyız"

Üniversiteli öğrenciler ile Sabancı Holding ve Enerjisa Enerji'nin bir araya geldiği seferberlik buluşmasına aynı zamanda Enerjisa Enerji'nin teknoloji ve inovasyon programları olan NAR ve İVME tarafından daha önce desteklenmiş girişimciler de katıldı. Büyük bir sosyal ağın öğrencilere profesyonellere erişme ve deneyimlerinden faydalanma imkanı verdiği etkinlikte görüşlerini belirten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar "Küresel sahnede ülkemizi en üst sıralara taşıyacak teknoloji ve inovasyon alanlarında yükselişe geçmenin yolu, yalnızca mevcut dinamikleri takip etmekten değil, aynı zamanda geleceği şekillendirecek fikirlerin ve yeteneklerin ülkemizde kalmasını sağlamaktan geçiyor. Gençlerimizin potansiyellerini ülkemizde değerlendirmelerini istiyoruz. Onlar yenilikçi düşünceleri ve enerjileriyle ülkemiz için elzem dönüşümün itici gücü. Beyin göçünü önlemek ve gençlerimizin potansiyellerini ülkemizde değerlendirmelerini sağlamak, yalnızca bir toplumsal mesele değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmanın da kritik bir adımıdır. Enerji sektörü olarak sorumluluğumuz sadece finansallarımız ve operasyonel yatırımlarımız ile sınırlı değil. Aynı zamanda, değerli projelerin ve onları üretenlerin ülkemizde kalması ve buradaki ekonomik büyümeye, istihdama ve teknolojik gelişime hizmet etmesi için de bir köprü görevi görüyoruz.

Enerjisa olarak 'herkes için daha iyi bir gelecek platformu' ile uzun bir süredir verimlilik üzerine çalışıyoruz. Gençlerimizin yüksek potansiyeli, yüksek verimlilik için bir başlangıç noktasıdır. Ancak, verimlilik potansiyelin ne kadarının etkili bir şekilde kullanıldığıyla ilgilenir. Bir organizasyon, birey ya da sistem, potansiyelini en iyi şekilde kullanarak yüksek verimlilik sağlayabilir" dedi

"Gençlere bugünden güç veriyoruz"

Sektöründe ilk ve tek yenilikçi yapısıyla gurur duydukları Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi ile Enerjisa Enerji Teknoloji ve Etki Merkezi'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Perakende satış sektöründe yenilikçi bir hizmet merkezine karar verdiğimizde odağımızda teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik ve tabii ki geleceğe uzanan bir yolculuk vardı. Yapmak zorunda olduklarımızla sınırlandığımız değil, akla gelmeyenleri hayata geçirerek sektöre ve ülkemize ilham vermek her zaman önceliğimiz oldu. Bu yüzden de Sabancı Gençlik Seferberliği ve benzeri girişimlerle gençlerimizi sadece geleceğin liderleri olarak görmekle kalmıyor, onlara Enerjisa'nın sürdürülebilirlik misyonu ve inovasyon ruhunu birebir yaşatacak ve deneyimletecek merkezimiz ile bugünden ilham ve güç veriyoruz. Girişimcilik ekosistemine sunduğumuz destekler, gençlerimizin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine, bireysel ve toplumsal katkılar sağlamalarına olanak tanıyor. Bu süreçte, onlara verdiğimiz mentorluk, finansal destek ve iş birliği fırsatlarıyla sadece bireylerin değil, ülkemizin enerji sektöründe uluslararası düzeyde fark oluşturacak bir konuma gelmesine de katkıda bulunuyoruz. Gönüllülük esasına dayalı tüm katkıları ayrıca tebrik ediyor ve Söğütözü Müşteri Hizmetleri Merkezi'nin üstlendiği görev için de ayrıca mutluluk duyuyorum. Umarım 2025'te de katlanarak büyüyen bu yolculuğu hep beraber paylaşabileceğiz" dedi.

Enerji sektöründe dijital dönüşüm ve gençlik

Enerjisa Enerji'nin inovasyon ve girişimcilik ekosistemini destekleme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen İVME ve NAR programlarından, İVME Programı, enerji endüstrisinin geleceğini şekillendiren yenilikçi girişimlere ürün ölçeklendirme, büyüme ve ticarileşme fırsatları sunarken, Yenilenebilir Enerji Depolama, Akıllı Şebekeler ve E-Mobilite gibi alanlarda sektörel inovasyonu hızlandırıyor. NAR Programı ise Enerjisa çalışanlarının geliştirdiği fikirlerin yatırım almasını ve ticarileşmesini sağlıyor. Bugüne kadar 10'dan fazla girişimin başarıya ulaşmasına katkı sunan bu programlar, finansal destek, mentorluk ve iş birliği fırsatlarıyla girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam ediyor. - İSTANBUL