Engelliler İçin Tuz Ekspresi Seferi

Ekonomi

"Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor Projesi" treni, Ankara Gar'dan törenle uğurlandı.

Tarihi Ankara Gar'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve davetliler katıldı.

???????Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünün, engellilerin hayatlarına dokunmak, onların da topluma eşit katılımlarını sağlamak adına önemli bir gün olduğunu söyledi.

Projenin, sadece bir seyahat etkinliği olmaktan ziyade engelleri aşma ve birlikte yaşama bilincini güçlendirme çabası olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Bu özel tren, sadece raylar üzerinde yolculuk etmeyecek, aynı zamanda kalpten kalbe köprüler kurarak engelli vatandaşlarımızla daha fazla empati kurmamızı sağlayacak. Turistik Tuz Ekspresi'miz özel yolcularını yaklaşık 3 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaştıracak. Yolcularımız otobüslerle ve rehberler eşliğinde 5 bin yıllık geçmişe sahip 'Yer Altı Tuz Şehri' başta olmak üzere Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, Dünya Engelliler Günü'nün toplum olarak engelli vatandaşların karşılaştıkları zorluklara karşı daha duyarlı olunmasını sağlayacak bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına bütün toplumun hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

"2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetlerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmiştir. Bakanlık olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik imkanlarına sahip olması için çalışıyoruz."

Uraoğlu, 2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile herkes için erişilebilir, eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladıklarını anlattı.

26 gar ve istasyonda turuncu masa hizmeti veriliyor

Devletin engelli vatandaşlara sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2017-2024 yıllarında yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde 7,4 milyon engelli yolcuya ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdıklarını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımızın bilet alımından evlerine dönüşüne kadar yolculuklarının her aşamada desteklenmesine yönelik 'Turuncu Masa Hizmet Noktası' uygulamalarını hem tren garlarımızda hem de havalimanlarımızda başlattık. 26 gar ve istasyonda turuncu masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 69 binden fazla engelli ya da yaşlı yolcumuz bu hizmetimizden faydalandı. Görme engelli vatandaşlarımız için de Marmaray ve Başkentray gibi banliyö trenlerimizde sesli bilgilendirme sistemi bulunuyor ve görme engelliler (Braille) alfabesiyle yönlendirme yazıları yer alıyor. Demir yollarımızda kullandığımız araçları da engelli bireylerimizin ihtiyaçlarına uygun üretiyoruz ve mevcut filomuzda uygun olmayan araçları da dönüştürüyoruz. Tekerlekli sandalye kullanıcılarımız için YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde özel alanlarımız bulunuyor."

Uraloğlu, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların havalimanlarına daha rahat erişim sağlayabilmeleri için Yolcu Dostu Havalimanı Projesi'ni başlattıklarını ve 40 havalimanına "Erişilebilirlik Belgesi" kazandırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ilan ettiği "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen "Erişilebilirlik Ödülleri"nin "Kamu Kurum ve Kuruluşları" kategorisindeki jüri ödülüne Sivas Nuri Demirağ ile Balıkesir Koca Seyit havalimanlarının layık görüldüğünü bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde engelli, yaşlı ve özel ihtiyaçları olan yolcularımıza öncelik sağlayarak hizmet kalitesini arttırıyor, terminaldeki bekleme sürelerini kısaltıyoruz. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda örnek erişilebilir havalimanı uygulamalarını da hayata geçirmiş bulunmaktayız. 23 farklı noktada bulunan 'Bana Sor Dijital Danışma Kioskları' aracılığıyla sesli ve görüntülü canlı danışma ve Türkçe işaret dili hizmeti veriyoruz. Ulaştırma ve haberleşme alanında erişilebilir bir gelecek için AR-GE çalışmalarına da hız verdik. 'Herkes için engelsiz ulaşım' temalı ulaştırma ve haberleşme alanında daha erişilebilir bir gelecek için hazırlanan AR-GE projelerine 100 milyon lira destek sağlıyoruz. Yakın zamanda engelli bireylerin seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunları asgari düzeye indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak 'Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması'nı da hizmete almayı hedefliyoruz."

"Hizmet politikalarımızın temelinde 'önce insan' ilkesi var"

Uraloğlu, engelli bireylere "Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi" bünyesinde işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü destek sağladıklarına işaret etti.

PTT AŞ tarafından hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimi amacıyla PTTMatik'leri erişilebilir hale getirdiklerini söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca PTT tarafından engelli müşterilerine aylıkları diledikleri şekilde ister evleri ister iş yerlerinde ödeniyor. Engelli otoparkı ve kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik denetim çalışmaları kapsamında da ilgili birimlerle koordineli çalışıyoruz. Nisan 2022- Eylül 2024 döneminde bu konuda 2 milyon 332 bin 161 denetim yaptık ve 633 bin 627 adet cezai işlem uygulamış bulunuyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, bütün insanlarımızı kucaklamaya, kazanmaya, bu alanda ülkemizi çağdaş bir düzeye getirene kadar gayret göstermeye devam edeceğiz. Biz birlikte daha güçlüyüz. Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük değil. Önemli olan insanın bütün imkanlarını içinden geçtiği bu zorlu imtihanı kazanabilmek için seferber etmesi. Bizim hizmet politikalarımızın temelinde 'önce insan' ilkesi vardır. Bu proje sadece bir başlangıç. Engelli bireylerimiz için daha erişilebilir bir dünya inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bakanlar Uraloğlu ve Göktaş, konuşmaların ardından seyahat edecek engelli bireyleri vagonlarında ziyaret ederek çiçek verdiler ve daha sonra Turistik Tuz Ekspresi'ni yolcu ettiler.