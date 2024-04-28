EPDK, bazı akaryakıt depolama tesislerinin iletim ve depolama tarifelerini tadil etti - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, bazı akaryakıt depolama tesislerinin iletim ve depolama tarifelerini tadil etti

EPDK, bazı akaryakıt depolama tesislerinin iletim ve depolama tarifelerini tadil etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Ofisi AŞ'nin Kırıkkale ve Mersin depolama tesislerine ilişkin depolama tarifelerini değiştirdi. Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli ve teslim alma hizmet bedeli yeniden belirlendi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın TF-Antalya Tank Çiftliği Deposu'na ilişkin depolama tarifesi de tadil edildi.

28.04.2024 10:11
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bazı akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Petrol Ofisi AŞ'nin Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi ve Mersin Depolama Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Kırıkkale Terminali Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 4,05 lira, motorin türleri için 21,12 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için metreküp başına 54,57, motorin türleri için 60,70 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Kırıkkale Terminali İletim Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 19,36 lira, motorin türleri için 21,12 lira olarak belirlendi.

Mersin Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin türleri için metreküp başına 2,11, motorin ve havacılık yakıtı türleri için 2,29 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin türleri için metreküp başına 54,57, motorin türleri için 60,70 lira, havacılık yakıtı türleri için 57,46 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının TF- Antalya Tank Çiftliği Deposu'na ilişkin depolama tarifesi de tadil edildi.

Tesiste günlük depolama hizmet bedeli, havacılık yakıtı türleri için metreküp başına 2,4 lira olarak belirlendi. Teslim alma ve teslim etme hizmet bedelinin ise havacılık yakıt türlerinde deniz araçları için 50 lira, kara araçları için ise 60 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, bazı akaryakıt depolama tesislerinin iletim ve depolama tarifelerini tadil etti - Son Dakika

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