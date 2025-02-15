EPDK'dan Akaryakıt Depolama Tarifeleri Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK'dan Akaryakıt Depolama Tarifeleri Değişikliği

EPDK, OPET ve diğer şirketlerin akaryakıt depolama tarifelerini güncelledi.

15.02.2025 10:46
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerinde değişikliğe gidildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, OPET Petrolcülük AŞ'nin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tesisleri, Körfez Marmara Akaryakıt Depolama AŞ'nin Kocaeli'deki tesisi ile Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırıkkale'deki terminaline ilişkin depolama tarifeleri değiştirilerek onaylandı.

OPET Petrolcülük AŞ'nin Marmaraereğlisi'ndeki tesisinde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,63 lira olarak saptandı. Benzin ve motorin türleri için hizmet başına alınacak teslim alma hizmet bedeli, metreküp başına 116,93, uzun süreli kiralanması halinde günlük depolama hizmet bedeli 2,53 lira olarak belirlendi.

Söz konusu şirketin İzmit'teki Körfez Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,63 lira olarak saptandı. Havacılık yakıtı için ise bu tutar 3,60 lira oldu. Benzin ve motorin türleri için hizmet başına alınacak teslim alma hizmet bedeli, metreküp başına 91,53, havacılık yakıtı için ise 186,17 lira olarak belirlendi.

Körfez Marmara Akaryakıt Depolama AŞ'nin Kocaeli'deki tesisinde ise günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin için metreküp başına 4,63 lira olacak.

Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırıkkale'deki terminalinde ise günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 10,22 lira olacak. Benzin ve motorin türleri için hizmet başına alınacak teslim alma hizmet bedeli, metreküp başına 69,97 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK'dan Akaryakıt Depolama Tarifeleri Değişikliği - Son Dakika

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